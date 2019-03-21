Старая песня. Украина может остаться без "Газпрома"

Политолог Дмитрий Родионов — о газовом шантаже Украины, который "почему-то" не действует на Россию.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, будто бы "Газпром" начал уведомлять страны о прекращении транзита газа через Украину с начала 2020 года. Никаких подтверждений этому он, разумеется, не привёл. Официальных заявлений от "Газпрома" нет.

Транзит газа через Украину — последний сдерживающий фактор для России, препятствующий силовому решению "украинского вопроса". Путин спит и видит, как перекрывается труба и после этого российские танки начинают бросок на Киев.

Смешно?

Но это реальная пропаганда, которой Киев пичкает не только своих граждан, но и Запад. И давит на Европу: не спасёте наш транзит, Путина уже никто не остановит. И ведь в Европе верят и в ответ пытаются давить на Москву. Мол, хотите "Северный поток — 2"? Не вопрос. Но украинский транзит надо сохранить хоть в каком виде.

Пользуясь этой "поддержкой", в "Нафтогазе" начинают диктовать условия нового контракта. Который им ещё никто и не обещал. Мало того что они требуют больше денег за прокачку газа, так они ещё хотят на халяву получить от "Газпрома" десятки миллиардов в результате судебных тяжб, итоги которых российская компания оспаривает.

Только вот на все их "хотелки" Москва отвечает твёрдо. Условий сохранения транзита три: урегулирование споров между "Газпромом" и "Нафтогазом" (разумеется, на основе консенсуса), привлекательная стоимость транзита (кстати, какой бы она ни была, она всё равно будет выше, чем стоимость прокачки по альтернативным трубопроводам). Ну, и политическая стабильность, которую нынешние власти Украины точно обеспечить не могут, а что там будет после 31 марта — вообще непонятно.

Казалось бы, вам назвали нормальные, адекватные условия. Москва и так идёт на уступки, ибо, как я уже говорил, любой транзит через Украину при наличии других труб нам однозначно невыгоден экономически, вопрос тут чисто политический. В чём же проблема?

Проблема в том, что "Нафтогаз" фактически компания-банкрот, как и само государство Украина. Их цель — это не столько заработать деньги, сколько получить их ни за что. Ну и, конечно, нагадить России по максимуму. А раз Европа с ними, то можно Россию и пошантажировать. Только Россия на шантаж не ведётся. Условия обозначены, а времени на размышления — до конца текущего года.

Коболев обвиняет Москву в том, что та уже приняла решение о прекращении транзита, и уже всех об этом предупреждает. Неизвестно, откуда он это взял. А ещё он заявляет, что с 1 января 2020 года "Нафтогаз" передаст ГТС в руки независимого оператора, с которым "Газпрому" придётся подписать контракт.

Но ведь никто не купит.

Во-первых, все понимают, что выгодная цена для "Газпрома" будет невыгодна покупателю (качать газ напрямую — через "Северный поток — 2" — выгоднее обеим сторонам). Во-вторых, приобретая украинскую ГТС, потенциальный покупатель приобретает и все проблемы "Нафтогаза", включая неурегулированные споры с "Газпромом". А с "Газпромом" придётся договариваться в любом случае, ибо без его газа украинская ГТС — просто бесполезный металлолом. В-третьих, ни о какой политической стабильности на Украине речи быть не может, Европа уже который год не может добиться даже её видимости.

Наконец, ГТС Украины изношена настолько, что проще было бы построить её заново, чем привести в порядок. А зачем это делать, если есть "северные потоки" и "Турецкий поток"? Это гигантские деньги, которые однозначно будут выброшены на помойку, учитывая тот факт, что если украинский транзит и сохранится, то ненадолго, и он в любом случае будет сокращаться.

Конечно, ЕС тут может принять политическое решение, ведь готовы же они терпеть убытки от антироссийских санкций, чтобы заставить Москву идти на политические уступки. Но это будет самый грандиозный спуск денег в трубу в новейшей истории Европы. И в прямом, и в переносном смыслах.