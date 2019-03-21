Реципиент фальшивит. Почему Польша опять переписывает историю Второй мировой?

Политолог Геворг Мирзаян — о том, как Варшава не желает признавать победу СССР в битве с фашизмом, будучи одной из виновниц Второй мировой войны.

Польша сделала ещё один шаг в сторону фальсификации истории. Варшава собирает большой саммит по случаю 80-летия с момента начала Второй мировой войны (то есть вторжения Гитлера в Польшу), при этом приглашать правопреемника главного победителя в этой войне — Россию, наследницу Советского Союза, она отказывается, но, увы, это ещё не точка.

Варшава в очередной раз упустила возможность промолчать и открыла истинные причины отсутствия России в списке приглашённых. По словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, мероприятие пройдёт "в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств… А нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году и остаётся самой большой угрозой для мира сегодня". Формально поляки решили просто прикрыться составом приглашённых: мероприятие проводится для стран — членов ЕС, НАТО и Восточного партнёрства — ни в одну из этих структур Россия не входит.

Лучше бы господин Щерский промолчал. Ведь если говорить об агрессорах, то на мероприятии не должно быть не только Германии (главного агрессора Второй мировой), но и самой Польши. Ведь страна, которая формально считается первой жертвой фюрера в ходе войны, на деле является одной из инициаторов этой войны. Сама Вторая мировая война началась в том числе и из-за польской жадности, а также её русофобии.

Так, жадность Варшавы проявилась во время Судетского кризиса, когда во многом благодаря Польше Гитлеру удалось "отжать" у Чехословакии Судетскую область.

На тот момент у Праги были соглашения с СССР и Францией, заключённые в 1935 году. Оба государства обязались защищать суверенитет Чехословакии. Причём Москва должна была посылать помощь только в том случае, если это сделает Париж.

Однако французы практически сразу же сдали Прагу — отчасти под давлением англичан, отчасти ведомые желанием направить агрессию Гитлера на Восток. Москва же от своих обязательств не отступилась и заявила, что готова даже без Франции помочь чехословакам отразить нападение Гитлера. Но для этого советские войска должны были пройти через Польшу (можно было бы и через Румынию, хотя в военном плане это был крайне невыгодный путь).

Варшава же категорически отказалась пропускать советские войска, пригрозив объявить войну СССР и сбивать все советские самолёты, которые полетят через её территорию. СССР вынужден был отступить, а Польша в обмен на свою помощь Гитлеру получила возможность прирастить свою территорию за счёт части Чехословакии. В октябре 1938 года поляки оккупировали Тешинскую область.

Русофобия же этой страны проявилась во время Московских переговоров 1939 года. Тогда Советский Союз, пытаясь не допустить экспансии Германии на Восток, предложил Франции и Англии подписать договор о "всяческой, в том числе и военной, помощи восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийским и Чёрным морями и граничащим с СССР, в случае агрессии против этих государств". Французы были "за", однако Польша категорически отвергла этот проект. Даже понимая, что нападение Германии неизбежно (фюрер уже разорвал договор о ненападении с Польшей). Поляки, по словам одного тамошнего политика, предпочли "потерять свою свободу, а не душу".

Таким образом, Польша сама виновата в том, что потеряла свободу в 1939 году. Она может благодарить лишь себя за то, что прагматичный Советский Союз, потерявший надежду на создание эффективной системы коллективной безопасности в Восточной Европе, пошёл на заключение пакта Молотова — Риббентропа. Как и на заключение секретного пакта к нему в надежде на отсрочку войны и на её начало подальше от советской границы. Варшаве следовало бы осознать свои ошибки и сделать из них вывод, а не повторять их сейчас.