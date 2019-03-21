Как Грудинин ходил в Госдуму и опять всё потерял

Журналист Михаил Шахназаров — о моральном облике выдвиженца от КПРФ и головотяпстве опытных коллег по партии.

Некоторое время назад я уже писал о том, как глава КПРФ Геннадий Зюганов решил передать мандат покойного Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова коммерсанту Павлу Грудинину. Но мандат депутата Госдумы — не древко знамени, не значок, а документ серьёзный и требующий уважения. Впрочем, как и обладатель этого мандата. И если об ушедшем из жизни великом учёном Жоресе Алфёрове можно говорить бесконечно и исключительно хорошо, то о Павле Грудинине этого не скажешь.

Знаете какие восклицания раздались со стороны сочувствующих коммунистам сразу после того, как Центризбирком огласил свой вердикт об отказе? За дежурными криками о несправедливости прозвучали сентенции о том, что в Грудинине, мол, видят реальную силу и его боятся.

Товарищи, Грудинин не получил мандат только из-за головотяпства и халатности своих товарищей! Дело в том, что у КПРФ было ровно четырнадцать дней для принятия решения о передаче мандата. Но то ли замотались, то ли партийные дела отвлекли, но коммунисты момент передачи документа просрочили. Хотя... Может быть, причина в другом? Может, просто об условиях торговались? И так увлеклись подсчётом, что время прозевали?

Понятно, что и товарищ Зюганов, и товарищ Грудинин пребывают сейчас не в лучшем расположении духа. Первый понимает, что может лишиться крепкого в финансовом плане товарища, второй пребывает в шоке от не очень приятных перспектив ближайшего будущего.

Дело в том, что супруга Павла Николаевича надеется получить половину его состояния, а депутатский мандат давал ему возможность избежать столь непредвиденных и больших расходов. Но ведь никто не виноват, что ко всем своим проблемам Павел Грудинин шёл целенаправленно. В советские времена была такая категория коммунистов. Они сами создавали себе проблемы, чтобы потом их героически решать. Сначала Грудинин обманывает Центризбирком, скрыв от него наличие счетов в зарубежных банках. Затем судорожно их закрывает, пытаясь замести следы и забыв, что во времена высоких технологий всё тайное становится явным намного быстрее.

Затем эпизод с женой, перечёркивающий моральный облик коммуниста жирным крестом. И при всех этих проколах какое-то маниакальное желание прорваться во власть. А куда смотрит товарищ Зюганов? Закрывая глаза на все тёмные стороны биографии Грудинина, он не только позорит дело Ленина, но и открыто показывает всем, кто верит в светлые идеи коммунизма, что обман, подлог и моральная неустойчивость не становятся шлагбаумом на пути к высоким партийным должностям. И после всего этого сочувствующие говорят о том, что кто-то видит в КПРФ серьёзного соперника?

Да вы скажите спасибо, что законы ограждают вас от таких людей. И, может быть, именно эти последние капли заставят молодых комсомольцев и коммунистов задуматься о том, что партия разлагается и что будущего у такой партии попросту нет. Кстати, уже известно, что жена Павла Николаевича написала заявление в полицию о том, что опасается за свою жизнь. Можно сказать, последний штрих к портрету клубничного короля.