Точки управления. Как противостоять человеку-манипулятору?

Психолог Анетта Орлова — о том, что нужно делать, чтобы противостоять в споре с начальником и коллегами по работе.

У каждого человека есть набор болевых точек, так называемая зона красных кнопок. Когда кто-то вычисляет ваши больные места и давит на них, вы перестаете действовать рационально и как будто выбиты из состояния равновесия, в такие моменты люди становятся очень уязвимы. Но с этим можно справиться, если знать свои "красные кнопки".

Точка силы. Например, вы очень любите свою работу. Вкладываетесь, стараетесь, делаете всё классно. Человек, который хочет вами манипулировать, посмотрит на вашу работу — материал, документ, отчёт — и скажет: "Кошмар, ты не вник в детали, ты можешь хоть что-нибудь сделать нормально?"

Манипулятор бьёт по тому, что сам человек в себе считает сильным. Наносит удар, который эту силу опровергает, причем не аргументируя никак, а просто выдавая эмоциональную фразу. У манипулятора нет задачи структурно что-то доказать, он хочет выбить вас из колеи.

В ответ нужно не бояться задавать конкретные, спокойные, проясняющие вопросы. Манипулятор пытается сделать так, чтобы вы впали в транс испуга или транс стыда. Но вы же знаете, что были внимательны к деталям и сделали свою работу хорошо. Скажите об этом. Сразу и чётко.

Точка вины. У того, кто вырос в семье, где его часто упрекали, ругали и заставляли чувствовать себя виноватым, "красной кнопкой" является чувство вины.

Манипулятор быстро чувствует людей, которые пытаются всем угодить и привыкли выполнять команды без аналитики и отстаивания своих интересов. Он будет доминировать, требовать: "Как так? А я ждал, чтобы ты сделал. Иди быстро и сделай. Мне так нужно".

Человек, у которого вина — "красная кнопка", начинает под воздействием манипулятора сжиматься, проваливаться внутрь себя. Чтобы этого избежать, нужно сделать вдох-выдох и задаться вопросом: какой мотив был использован? Мотив — подчеркнуть мои слабые стороны либо мотив — действительно обсудить проблему? Мотив — задать каверзный вопрос или мотив — выяснить правду?

Упирайтесь в мотив слов человека, потому что далеко не всегда другие люди нами манипулируют. Иногда они говорят что-то, не задумываясь. И, возможно, даже и не пытаются вами управлять. Но если и пытаются — вы уже выдохнули, подумали и отвлеклись от своей "красной кнопки". Значит, она в этой ситуации уже не работает.

Точка безотказности. "Когда у меня самые сложные ситуации, я знаю, что могу обратиться только к тебе" — это манипуляция, в которой человек использует власть мольбы. Он как бы "просит".

"Красной кнопкой", на которую давит человек, становится внутреннее убеждение: людям надо помогать, людям нельзя отказывать, надо быть хорошим человеком, тобой должны быть довольны. Если вдруг кто-то недоволен, человек проваливается в очень глубокое чувство вины.

Например, у вас просят дать деньги в долг, вы отвечаете: "Извини, пожалуйста, боюсь, я не могу тебе помочь — у меня их нет". Манипулятор вместо того, чтобы принять этот ответ, возвращает вас в начало и говорит: "Я понимаю, что у тебя нет, но мне очень нужны деньги. Подумай, как мне помочь, я без тебя не справлюсь. Что тебе стоит, ну немножко хотя бы?".

Манипулятор будет специально как бы уменьшать суть "немножко", "чуть-чуть", чтобы вновь человека возвращать к нулевой точке, вынуждая его сдаться.

Чтобы из этого выбраться, нужно уметь переносить фокус с того, что происходит со мной, на то, что происходит между нами. Так и говорите: "Я тебе уже ответил. То, что сейчас происходит между нами, это не просьба — ты на меня давишь". Как правило, манипулятор после такого ответа прекращает давление.

Точка восхищения. Потребность в восхищении очень часто является "красной кнопкой" для человека. Если его постоянно хвалить, он будет делать все, что потребуют.

Манипулятор быстро начинает понимать, что для этого человека комплименты и похвала являются ресурсом. Хвалить человека начинают много, а платить — мало. Манипулятор понимает, что общее количество ресурсов 100%: значит, хвалить надо на 80%, финансово компенсировать придётся 20%.

Для людей, которые привыкли быть для всех хорошими, является проблемой назвать сумму оплаты своего труда. Они боятся, что, если они объявят адекватные деньги, к ним изменится отношение, поэтому делают гораздо больше, просят гораздо меньше. Естественно, в результате у них неудовлетворённость, а манипулятор получил ресурс.

Нужно уметь отстаивать свои границы. Говорить, что вы готовы сделать, а от чего отказываетесь. Иначе возникнет апатия, чувство использованности и раздражение.

Точка слабости. У любого человека есть недостатки, о которых он знает, но если на них указать, человек расстроится. Слабости человека также являются его "красными кнопками".

Манипуляторы часто ищут слабые зоны. Это может быть семейное положение, отношения с мужем, финансовое благополучие. Манипулятор очень часто любит ранить, как бы ссылаясь на третьих лиц. Например, вы когда-то рассказали о том, что у вас проблемы с мужем или что у вас на прошлой работе был конфликт с коллегами. Когда у вас по какому-то критерию схожая ситуация, манипулятор специально связывает её с вашим рассказом: "Ну понятно. Поэтому тебя и там не любили" или "Правильно говорит твой муж: с тобой невозможно общаться".

Чтобы избавиться от этой "красной кнопки", я рекомендую делать упражнение. Напишите на листке три своих самых сильных стороны, которые вы в себе очень цените. А затем попробуйте придумать фразы, которые мог бы сказать манипулятор.

Например, если я люблю людей, для меня важны хорошие отношения, фраза, которая может меня вывести: "Ты думаешь только о своей выгоде". "Ты хоть по трупам пройдешь: тебе на людей наплевать". "С тобой невозможно договориться". Эти фразы, которые бьют в вашу ценность. Пропишите их, чтобы проработать свою точку уязвимости и больше к ней не возвращаться.

То же самое нужно сделать со своими слабыми сторонами. Тем самым вы сможете понять и принять свои "красные кнопки". Не нужно ругать себя за них или пытаться их скрыть, тогда во время атаки манипулятора вам не будет больно, а человек не сможет задеть вас за живое и испортить настроение.