Наша фемка горько плачет

Блогер Ольга Макарова — о скандале между радикальными феминистками и косметическим брендом и потере критического мышления.

В "Фейсбуке" и телеграм-каналах сегодня прокатился слух, что эсэмэмщицу LUSH Russia, которая вежливо отказала Белле Рапопорт в получении набора косметики, уволили. Сообщение, судя по всему, не подтвердилось, и, к счастью, работы никто не лишился, но только-только затихающая волна этой истории опять поднялась.

Если кто-то пропустил предыдущие серии, короткий пересказ. Фемактивистка Белла Рапопорт написала в директ бренду Lush, представившись "блогеркой", с просьбой дать ей "какой-нибудь набор" в обмен на упоминание в сторис. Бренд (точнее, эсэмэмщик бренда) поблагодарил за обращение и ответил, что, к сожалению, им это неинтересно. Белла восприняла отказ болезненно и разразилась в сторис о хамстве Lush и о гонениях фемактивисток. Девушку поддержали Тина Канделаки и Ксения Собчак.

Вся ситуация — очередной грустный срез настроения сегодняшнего общества, в котором ответственность за свои действия вообще не в цене.

Вот, например, уже упомянутая Тина Канделаки написала, что Беллу унизили.

По-моему, каждому адекватному человеку должно быть очевидно, что бредовыми действиями человек может только сам себя унизить. Что за тренд — делать из всех жертву?

"Я 20 лет с удовольствием и по доброй воле скачу по членам продюсеров и режиссёров, чтобы построить карьеру, но сейчас ветер подул в другую сторону, и теперь я жертва".

И общество такое: "Д-а-а-а-а, затравим всех мужиков!"

"Считаю, что мне все должны, и требую, чтобы мне бесплатно присылали косметику, а вежливый отказ объявляю хамством, я жертва".

И все: "Д-а-а-а-а, затравим бренд и его эсэмэмщиков!"

Вот вам реализация нынешнего тренда на осознанность и наполненность. Все сутками сидят в студиях йоги, пьют биодобавки из спирулины и козлиной мочи, медитируют, чтобы найти себя и соединиться со Вселенной. И при этом остаются злыми, как черти или даже ещё злее. Всегда готовы кого-то закидать дерьмом.

Вот вам и радикальный феминизм, кстати. Когда мне удобно, я сильная и независимая, а вы посягаете на мои границы. А потом мне стало удобно по-другому, и я беззащитная жертва, давайте, защищайте меня все.

Политика двойных стандартов, как обычно, лезет из всех щелей.

А главное знаете что?

На фоне поиска осознанности кто-то полностью теряет критическое мышление и способность нести ответственность за свои действия и ожидать этого от других. Вот так каламбур, правда?

Чёрт возьми, жертвой быть так удобно! Ты всегда можешь рассчитывать на свору собак, которая загрызёт противника, не разбираясь в ситуации, если ты объявляешь себя жертвой.

Но открою секрет — жертвой можно не быть. Просто не быть, и всё. Это не такой уж простой путь, и отвечать за себя бывает нелегко, но лучше бы попробовать.

Возвращаясь к Белле. Думаю, она славная девушка (так нельзя писать про феминисток, да?). И ничего лично против неё я не имею. Но тут важно вот что: блогер сейчас — это профессия, и на рынке бартеров, спецпроектов и прочего, что блогерство сопровождает, есть свои правила. Нет проблемы в том, что кто-то просит у бренда продукты на тест взамен на посты. Но профессионально — понимать, что ты не пуп земли, тебе могут отказать, и реагировать спокойно. А вот из любого отказа раздувать скандал — это уже ни к профессионализму, ни к феминизму отношения не имеет.