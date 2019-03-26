Зачем российские военные прилетели в Венесуэлу?

Военный корреспондент и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов — о том, с какой целью высокопоставленные российские военные прибыли в Каракас и может ли Венесуэла стать для нас "второй Сирией".

Российские военные в Каракасе — факт, который никто не пытается опровергать. На этот раз речь идёт не о мифических и засекреченных частных военных компаниях, прибывших якобы для обеспечения безопасности Мадуро и его окружения, а о вполне официальной делегации. В её составе в том числе и заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Конкретных комментариев от нашего оборонного ведомства пока что не было, но западные СМИ уже разбрасываются инсайдами со ссылкой на венесуэльские источники, что россияне приехали в рамках программы военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом, а также с целью провести консультации по стратегии. По какой именно стратегии — источники западных СМИ не поясняют, но мы с вами попробуем рассмотреть несколько возможных сценариев.

Во-первых, надо учитывать, что вслед за бортом генерала-полковника Тонкошкурова в Венесуэлу прилетел грузовой самолёт Министерства обороны из Сирии. Данные получены из открытых источников в Сети, отслеживающих перемещение воздушных судов по всему земному шару.

На этом транспортнике в Каракас прибыло порядка 35 тонн груза, который также предназначается для российских военных. Что именно находится на борту, пока остаётся загадкой. Но данное обстоятельство свидетельствует о том, что наши специалисты прилетели в Венесуэлу с конкретной миссией.

Я не собираюсь утверждать, что 35 тонн груза из Сирии — это обязательно оружие или какие-нибудь секретные комплексы. Вряд ли. На мой взгляд, логично было бы предположить, что это оборудование, которое поможет мониторить и отслеживать ситуацию непосредственно на границе с Колумбией. Ведь если рассматривать вариант военной интервенции в Венесуэлу, то угрозу стоит ждать именно оттуда.

Судя по тому, как поздно власти Каракаса реагируют на информационные вбросы и искусственные конфликты американских и колумбийских советников в приграничной зоне, с разведкой у мадуровцев дела обстоят не очень хорошо. Здесь им могут действительно оказать помощь российские военные.

Всего в Венесуэлу прилетели девяносто девять российских военнослужащих. Тем, кто не очень ориентируются в этой теме, кажется, что это какое-то огромное количество бойцов. На самом деле сто человек — это не больше роты, а одной ротой много не навоюешь. Так что можем быть спокойны — российские военные не приехали в Каракас воевать.

Человек десять из этой сотни — непосредственно командный состав (генералы, полковники), прибавьте к каждому по условному адъютанту, теперь учтите, что всем им необходимо обеспечить достойную безопасность. В Венесуэле, как известно, неспокойно, а доверять вопросы безопасности местным в то время, как страна наводнена иностранной агентурой, ни один разумный генерал не станет. Потом посчитаем членов экипажа и не забудем, что груз и сами самолёты тоже нуждаются в охране. У нас остаётся человек двадцать "свободных", которые, по всей видимости, и являются инструкторами.

Появление наших военных инструкторов в Каракасе, на самом деле, не является сенсацией, по большому счёту. Наших военных инструкторов полным полно и в других странах мира, которые абсолютно легально закупают у нас различную военную технику. В рамках контракта по поставке вооружений предполагается обучение и инструктаж тех, кто с этой техникой будет работать. Это обычная международная практика. Венесуэла закупила у нас достаточное количество современного оружия, и поэтому инструкторы находятся там абсолютно штатно.

Не стоит расценивать Венесуэлу как "вторую Сирию" для нас. Если смотреть на визит российской делегации в Каракас прагматично и без лишней истерики, то реальных предпосылок к подобным выводам нет. Однако это не означает, что у данного латиноамериканского вояжа, в который отправился целый заместитель командующего сухопутными войсками со свитой, нет никакого месседжа для оппонентов Мадуро. Месседж, конечно же, есть.

И официальный Каракас, и американцы прекрасно отдают себе отчёт в том, что воевать в Венесуэле так же, как мы воюем в Сирии, у России не получится чисто физически — прежде всего из-за логистики. Однако использовать для поддержки Мадуро другие, более локальные инструменты — вполне в наших силах. В этом смысле визит генерал-полковника Василия Тонкошкурова есть демонстрация нашей к этому готовности и очевидной поддержки действующего венесуэльского режима.

Как говорится, русские на войне своих не бросают. А в Венесуэле она в каком-то смысле уже идёт.