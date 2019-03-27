Крым наш — Голаны их?

Политолог Алексей Мартынов — о том, какие перспективы для России открывает признание США Голанских высот израильскими.

На днях президент США Дональд Трамп в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании США израильской юрисдикции над Голанскими высотами. В связи с этим Сирия запросила провести заседания Совета Безопасности ООН.

Напомню, что Голаны достались Израилю в ходе Шестидневной войны 1967 года, когда израильская армия одержала верх над коалицией арабских стран. Смысл этой оккупации, позднее аннексии, тогда носил стратегический характер обеспечения безопасности молодого еврейского государства. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке объявил о своей юрисдикции над Голанскими высотами, и сегодня большая часть этих территорий контролируется Израилем.

Преимущественно Голаны населены друзами — этноконфессиональной группой арабов. Те из них, кто принимает израильское гражданство, служат даже в израильской армии на офицерских и командных должностях. Этот вопрос — один из хрестоматийных примеров половинчатых решений под эгидой ООН. То есть контролирует территории Израиль, но международным сообществом они считаются формально сирийскими.

Справедливости ради стоит заметить, что и сама Сирия условно объявила своими эти друзские земли только в 1944 году, когда из нескольких подмандатных территорий было провозглашено независимое сирийское государство.

Независимость Сирии была признана только в 1946-м под давлением СССР в ООН. Спустя два года, за сутки до истечения британского мандата на Палестину, Израиль провозгласил государство и независимость. Через год была завершена первая арабо-израильская война. И, несмотря на соглашение о мире между Израилем и Сирией, тогда Голанские высоты были превращены в артиллерийский плацдарм, с которого велись бомбардировки всей Галилеи. Вплоть до начала очередной войны в 1967 году, которая вошла в историю как Шестидневная война, от этих обстрелов погибло несколько сотен мирных израильтян. В 1973 году сирийско-египетская коалиция безуспешно попыталась вернуть Голанские высоты во время Войны Судного дня.

Таким образом, после окончания французского мандата в Сирии Голаны оставались под контролем Сирии только 23 года, в то время как Израиль контролирует эти территории уже больше полувека. Тут выросло несколько поколений друзов как граждан Израиля, и, конечно, они не хотят ни в какую Сирию.

В той части Голанских высот, что осталась за сирийцами, до недавнего времени базировались тренировочные лагеря так называемого Исламского государства (ИГ — запрещённая в России террористическая организация). Сейчас эта территория вновь под контролем сирийского правительства.

Конечно, Биньямин Нетаньяху сегодня в Израиле — герой дня, который привёз из "Рима бумагу с печатью". Наверное, это добавит ему и его партии "Ликуд" на предстоящих через две недели парламентских выборах дополнительных голосов. Но в перспективе тут скорее больше проблем.

С другой стороны, создание такого прецедента ещё больше умаляет систему международного права. И, безусловно, заявление госсекретаря США о том, что ситуация с Голанами в Израиле не похожа на возвращение Крыма в родную гавань пять лет назад, можно рассматривать как приглашение к возобновлению полномасштабного диалога между Россией и США.

Тем более что, по чудесному совпадению, и внутреннее давление на Трампа снято выводами сенатской комиссии спецпрокурора Мюллера. Трамп любит хорошие сделки. Что ж, формула "Крым наш — Голаны их" может стать неплохой отправной точкой для начала этого диалога.

Что касается нового израильского правительства, которое будет сформировано после выборов, то первым его решением может стать признание российской юрисдикции в Крыму. Израиль может стать первым из многих, и это будет глубоко символично.