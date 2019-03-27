Купальник раздора. Хорошей фигуре – в школе не место

Писатель, сценарист, публицист Дмитрий Петровский — о двойных стандартах и о том, кто из учителей нормальный, а кто "понятный".

Вчера рунет активно обсуждал две новости, и обе — про школьных учительниц.

Одна, почтенная дама из Петербурга, пыталась буквально вбить в голову правила русского языка десятилетнему Ибрахиму, то есть перед всем классом хватала за шею и стучала лбом о доску. Родители мальчика написали заявление в полицию, но директор и педагогический состав встали за коллегу горой. Аргументация: речь идёт о почтенном педагоге, одном из самых опытных в школе, с регалиями, "учителе высшей категории".

Вторая, тоже учительница русского, но молодая и из Барнаула, выложила в соцсети фотографию в купальнике. Родители устроили ей травлю, а руководство вынудило уволиться. Впрочем, руководство школы и тут отрицает причастность к увольнению, говорит, что никто никого не вынуждал, а Наталья Кувшинникова уволилась сама, "по личному желанию". Однако травля была — об этом рассказала Кувшинникова и привела слова учителей и родителей, в том числе самый веский аргумент: "Мальчики влюбляются".

Оба случая совершенно разные, но их объединяет одно: вопиющая неадекватность реакции. Выходит, когда в хорошей школе в самом центре культурной столицы детей учат грамоте методами, которыми в армии "деды" учат жизни новобранцев, — это окей. А вот когда молодая и симпатичная учительница демонстрирует фото в закрытом купальнике, сделанное во время спортивного мероприятия (зимняя Универсиада. — Прим. Лайфа), — это позор и разврат.

За последние годы в нашем обществе произошло много стремительных изменений. Мы европеизировались, приняли новые стандарты этики и морали, в классах московских школ появились электронные доски. Но представление об обучении как о болезненном и неприятном процессе всё ещё крепко сидит в нас.

Дети нигде в мире не хотят учиться (точно так же, как взрослые потом не хотят работать), но в нашей вынужденно суровой и вынужденно милитаризованной стране к этой проблеме подходят привычными армейскими методами. И учителя в таких случаях логичным образом встают на защиту увлекшейся коллеги. Нет, конечно, детей бить нельзя, думают они, но когда работаешь вот уже столько десятков лет, тянешь полторы-две ставки, а они не слушают, не понимают, валяют дурака, — то "как иначе"?

Наталья Кувшинникова, молодая и спортивная, ныряющая зимой в ледяную воду в купальнике, сильно выбивается из этих представлений. Не знаю, как она вела уроки русского, была ли строга и не прикладывала ли учеников лбом о доску, но один её вид намекает на то, что в школе бывает и по-другому. "Мальчики влюбляются",— испугались барнаульские родители. Да, влюбляются.

Я, например, в мои школьные годы был влюблён в учительницу английского, тоже молодую. Не знаю, носила она купальники или нет, тогда не было соцсетей, но, оглядываясь назад, могу подтвердить: вреда психике это безответное и совершенно невинное чувство не нанесло никакого, а вот английский у меня до сих пор очень и очень неплох — без всякого битья по голове.

Но в новом, более прозрачном мире, где все мы благодаря соцсетям живём в непрекращающемся "Доме-2" со стеклянными стенами, где граница между частным и общественным совсем стёрлась, где со всех сторон нас бомбардируют страшными историями о педофилии, харассменте, буллинге и газлайтинге, а также прочих непонятных вещах, — в этом мире родители страшно дезориентированы. В таких условиях самое естественное — это отвергать непривычное и хвататься за старое и знакомое.

Учительница не должна быть в купальнике, это ломает представления о привычном, в то время как учительница, распускающая руки, — это нехорошо, но хотя бы понятно. И в итоге мы имеем что имеем: юная педагог из Барнаула уволена, заслуженная педагог из Санкт-Петербурга продолжает работать.

В утешение можно сказать две вещи. Первое — наша страна в этом не уникальна. Вопросы пересмотра этики, границ приличного и неприличного сейчас колотят весь западный мир, а мы просто следуем тренду. Второе — будущее, хотим ли мы того или не хотим, всё равно наступит. И родители, которые сейчас травят молодую барнаульскую учительницу, не будут никак его определять. Его будут определять дети. И потому в наших интересах — всё же пореже бить их по голове.