Ок, Гугл, на сколько оштрафуем тебя в этот раз?

Журналист Михаил Шахназаров – о санкциях против крупнейшего поисковика и миллионах, потраченных на Интернет-свободу.

Монополия — штука вредная, ведущая к стагнации, возмущению со стороны конкурентов и, как правило, печальному финалу. Не зря ведь во многих странах существуют антимонопольные комитеты со своими драконовскими санкциями, способными напугать любого гиганта.

Вполне возможно, что Google и другие монстры Интернет-рынка не подозревали, какие нелёгкие, мягко выражаясь, грядут времена. И не в России, где некоторые граждане выходят защищать Интернет непонятно от чего, а в Европе, так любящей кичиться своими свободами.

Итак, к сути. Европарламент вполне справедливо решил, что журналисты, да и другой пишущий люд ничем не отличаются от музыкантов, композиторов и режиссёров. И Европарламент принял директиву, которую можно упаковать в два слова — "делиться надо". Иными словами, хочешь перепечатать чей-то материал, будь добр, получи разрешение на использование данного контента. А ещё узнай, нет ли в нём плагиата.

Мы прекрасно понимаем, если у той же Google нужно будет спрашивать разрешение на перепечатывание каждой заметки, штат увеличится до таких размеров, что впору закрываться. Поэтому, скорее всего, речь пойдёт о пакетных соглашениях, что, безусловно, приведёт к дополнительным тратам.

Но Googlе не привыкать. Потому как поисковик уже был разок наказан европейцами, "удостоившись" штрафа в размере полутора миллиардов евро. И не думайте, что я допустил опечатку. Сумма именно такая.

Тогда американцам предъявили целый список. И доминирование, и нарушение антимонопольного права, и другие шалости по-крупному. Естественно, не все были единодушны в таком решении. Так, депутат от немецкой партии Юлия Реда заявила, что это был чёрный день в истории свободы Интернета.

Ау, любители прогуляться под лозунгами по холодной весенней Москве!

Резко отрицательно отнеслись к директиве Reddit, Wikipedia и развесёлый PornHub. Видите, как не церемонятся с Google в Европе. А у нас их оштрафовали на 438 миллионов, причём рублей, а потом на мировую с ними пошли.

Я бы на месте борцов за свободу Интернета обратил особое внимание именно на цифры. Для вас даже конвертацию проведу: 438 миллионов рублей — это чуть больше шести миллионов евро. А теперь внимание: суммарный размер всех штрафов, наложенный Еврокомиссией на Google, составляет 9 миллиардов и 100 миллионов евро! И все директивы, принимаемые в Евросоюзе относительно Интернета, практически всегда созвучны нашим. Над ними работают сотни лучших юристов, чтобы привести Интернет-пространство к нормам, удовлетворяющим и законодательство стран Еврозоны, и запросы людей, благодаря которым мы и черпаем информацию из Всемирной паутины.

Поэтому, прежде чем выходить на митинги за свободу Интернета, стоит обратиться к Яндексу или тому же Гуглу и поискать примеры того, как общество приходит к компромиссу, а не к призывам протестовать против всего и вся.