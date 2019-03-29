Гендерное равенство. Через сколько лет в армию России могут призвать феминисток

Демограф Игорь Белобородов — об эпохе равноправия и неизбежности призыва женщин в ряды Российской армии.

На днях Минтруд РФ заявил о возможной отмене права сельских женщин на сокращённую 36-часовую рабочую неделю. Как и следовало ожидать, волна дамского возмущения, как в плане масштаба, так и в плане интенсивности, подобна цунами. Следует уточнить, что в сельской местности в данный момент официально зарегистрированы 20,3 миллиона женщин. Нововведение может затронуть почти 13 миллионов из них.

Не оправдывая очередной "сюрприз" Минтруда, предлагаю всё-таки взглянуть на ситуацию шире. На мой взгляд, социальная несправедливость должна рассматриваться не столько в женских координатах по линии "городские — сельские", сколько в плоскости "женщины — мужчины".

В разговорах о равенстве полов мы уже давно пришли к ситуации, когда мужчины как биологический вид и социально-правовая категория не просто "дискриминируются", их даже не замечают. Они как бы есть, но их как бы и нет.

Безусловно, равноправие, если именно оно понимается под равенством, — понятие очень полезное. Однако, на мой взгляд, подобная постановка вопроса уместна лишь в том случае, если речь идёт о защите прав и положения мужчин, но никак не наоборот. Судите сами.

На уровне социальной политики в России нет ни одной государственной институции, ни одного департамента, комитета и любой другой структурной единицы, которая хотя бы косвенно занималась проблемами мужчин-мужей-отцов. Ни одна мера в рамках реализуемой модели социально-демографической политики не имеет прямого отношения к мужчинам. Зато успешно действуют "женские консультации", "материнский капитал", "родовые сертификаты", вручаются ордена материнской славы.

При этом Россия — мировой лидер по числу женщин-руководителей: 40% высших управленческих позиций в нашей стране занимают женщины. Для сравнения сообщим, что в экономически развитой Японии всего 8% топ-менеджеров — женщины. В Германии этот показатель составляет 14%, в Индии — 15%. Доля женщин-руководителей лишь приближается к трети в Армении, Швеции, ЮАР.

В то же время доля женщин-преподавателей в сфере начального и среднего образования составляет соответственно 98,5 и 90,3%.

Соотношение мужчин и женщин в профильном комитете Госдумы — 8:1 (не в пользу мужчин). Список членов временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ содержит восемь имён женщин-сенаторов и ни одного мужского. Вся вертикаль власти в сфере семейной и демографической политики выстроена именно таким образом.

Тем временем под крики о равенстве разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин в РФ является самым большим в мире и превышает 10 лет. А теперь попробуйте угадать, кто в нашей стране живёт на 10 лет дольше — мужчины или женщины?

Смертность российских мужчин в возрастной группе 25–39 лет превышает смертность российских женщин в той же возрастной группе более чем в три раза.

При этом мужчины, живя в среднем на 10 лет меньше женщин, выходят на пенсию на пять лет позже.

Это "положительная дискриминация"? Или просто "дискриминация" без скользких уточнений?

Горькая правда состоит в том, что мужчины, особенно с семейным статусом, оказались за рамками государственного внимания. Ими государство интересуется исключительно в юношестве и исключительно в лице военкоматов.

Кстати, о военкоматах. Это, пожалуй, одна из немногих сфер, где мужчины пока ещё наглым образом доминируют. Не знаю, понравится ли мой прогноз феминисткам, но их ожидает "уравнивание" в правах не только в тех социальных сегментах, которые им интересны.

Учитывая наблюдаемую демографическую динамику, по моим расчётам, уже к 2027 году в России с очень высокой вероятностью будет введена воинская повинность для женщин.

Жестоко? Возможно. Однако, на мой взгляд, это уже неизбежно. Таково демографическое возмездие. В этом и состоит апофеоз "равенства", которого так желает общество. Будет вам "равенство". Равнее, что называется, некуда.

Примечательно, что повышенное информационное внимание, уделяемое так называемым правам женщин, индивидуальной автономии и эмансипации, осуществляется не само по себе, а прицельно в ущерб естественным семейным, супружеским и родительским ролям.

В свою очередь, "экспертно-научное" и "правозащитное" предназначение гендерно-феминистических концептов нацелено на слом традиционного социального уклада и теоретическое обслуживание гомосексуального (лесбийского) образа жизни. Полная независимость от мужчин возможна только в однополых координатах.

Ещё в далёком 1970 году на страницах "Литературной газеты" советский демограф Борис Урланис предупреждал всех нас: "Берегите мужчин!". Как же он был прав.