Ультиматум Трампа. В Венесуэле назревает новый Карибский кризис?

Политолог Дмитрий Родионов — о новом требовании Трампа, угрозе ядерной войны и "включении мозгов".

Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу. "Россия должна уйти", — сказал как отрезал.

На вопрос, как это можно сделать, президент США ответил — посмотрим. "Возможны все варианты действий", — подчеркнул он.

Трамп также поддержал ранее прозвучавший призыв вице-президента Майка Пенса. Тот призвал Россию прекратить переговоры с Мадуро и поддержать самозванного президента Гуайдо.

Всё же надо отдать должное Пенсу, он выразился дипломатично. Настолько дипломатично, насколько позволяет градус истерии, которая сегодня наблюдается в Вашингтоне. Он хотя бы призвал, в то время как заявление Трампа больше смахивает на ультиматум.

Не совсем адекватная реакция на прибытие в Венесуэлу российских военных наблюдалась и у советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона:

— Соединённые Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооружённых сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права.

Вот так вот. Прямым текстом. США не потерпят. Враждебные вооружённые силы. Кому враждебные? США объявили Россию врагом?

Хотя чему удивляться, если во всех ключевых документах по безопасности у них сказано: в стратегии национальной безопасности, военной доктрине, доктрине разведсообщества — прямым текстом основными угрозами названы Россия и Китай. Как во времена холодной войны, по отношению к США у нас в армии было принято применять термин "наиболее предполагаемый противник".

Холодная война давно закончилась? Это кто сказал? Похоже, в Вашингтоне не в курсе. Для них всё только начинается. Уже почти все атрибуты холодной войны вернулись. Создание образа врага, клеветнические кампании в СМИ, обвинения во всех смертных грехах с навешиванием ярлыков типа "империя зла", "нагнетание милитаристской истерии" и, конечно, "гонка вооружений".

Некоторые миролюбивые граждане недоумевают: как же так, США вышли из ДРСМД, скоро из СНВ выйдут, ведь это эскалация напряжённости, опасность ядерной войны? Но в действительности мы уже не первый год живём в иной реальности. Мы живём в логике холодной войны, а все договоры о разоружении — это атрибуты эпохи разрядки, символы примирения великих держав и снятия напряжённости. И они уходят в историю вместе с той эпохой.

Правда, кое-что американцы упорно отпускать не хотят — ощущение вседозволенности, статус "лидеров свободного мира", который они сами себе присвоили. И право "нести демократию" миру "несвободному". Ведь все, кто не признаёт гегемонию США, — это страны-изгои. И их надо наказывать. Как Венесуэлу. И, наверное, давно бы наказали. Вот только Россия мешает.

Китай и Россию они теперь называют "ревизионистскими державами", которые мечтают изменить существующий порядок. Однополярный мир. Только сегодня однополярный мир рушится на глазах. Оттого они и бесятся.

Помните, как они истерили в прошлом году, когда наши Ту-160 летали в Каракас? То есть нам нельзя, а им — можно? Мы же спокойно реагируем, когда их B-52 кружат у наших границ, как у себя дома.

Однако, стоило нашим военным появиться недалеко от них, они заявили, что не потерпят нашего присутствия в Западном полушарии — на их так называемом заднем дворе.

Послушайте, а как же Прибалтика, где они давно окопались, Грузия, наконец, Украина? Это же вообще у наших границ! Может, нам тоже надоело терпеть это?

Появление наших военных в Венесуэле — это в какой-то степени ответ американцам. И, как видим, наши "партнёры" оказались не готовыми играть на равных, а не в одни ворота, как они привыкли. Начинаются угрозы. А как ещё назвать ультиматум Трампа? Разве что сроки выполнения не назвал и не пояснил, что нам будет, если не выполним.

Хотя пояснил. "Возможны все варианты действий". Как это понимать? Силой нас будут убирать из Венесуэлы? Или развернут на Украине, прямо на нашей границе, новые ракеты, запрещённые ранее по ДРСМД, которые они сейчас в спешке восстанавливают?

Может, в Вашингтоне забыли, что похожая ситуация уже случилась 57 лет назад — Карибский кризис? И тогда амбиции политиков внезапно поставили весь мир на грань ядерной войны. Понимают ли американцы, что история повторяется?

Боюсь, понимают. Однако это их не останавливает. Они сознательно идут на провокацию, уверенные в том, что смогут нас напугать, заставить отступить. Увы, но это "русская рулетка": если повезло однажды, не факт, что повезёт во второй раз. В таких ситуациях нужно просто "включить мозг" и остановиться.