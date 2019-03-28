Зачем Литва устроила судилище над россиянами

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян – о том, что власти Литвы в первую очередь унижают себя, устраивая показательные русофобские акции.

Литва подложила ещё одно гнилое брёвнышко в основание своей государственности. В стране огласили приговор "виновным" в трагических событиях января 1991 года, когда в ходе уличных беспорядков и столкновений между сторонниками и противниками нахождения республики в составе СССР погибли 14 человек.

Естественно, виновными были названы именно те, кто выступал за Союз. На них "повесили" всех жертв и всю ответственность за произошедшее. Очевидно, что от такого политически мотивированного решения не было пользы ни для межнационального согласия внутри Литвы, ни для отношений с её главным внешнеторговым партнёром — Российской Федерацией, ненависть к которой и кодифицируется в подобных судилищах.

Польза есть лишь для русофобских властей Литвы, набирающих политические очки среди националистов.

— Момент правосудия неимоверно важен. Мы все его ждали многие годы, — заявила бывший агент КГБ, а ныне президент Литвы Даля Грибаускайте.

В общем-то, России не должно быть особого дела до внутриполитических проблем Литвы и её так называемой "элиты". Литва уже давно сделала свой геополитический выбор — ушла в НАТО и ЕС и более не входит ни в российскую сферу влияния, ни в российскую сферу ответственности. Однако этот суд наносит прямой ущерб интересам Российской Федерации.

Обвинения были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины, очно же судили лишь двоих. Оба — россияне (проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов и захваченный литовскими правоохранителями житель Калининграда Юрий Мель).

Расследование и суд проходили таким образом, чтобы максимально унизить как их достоинство, так и авторитет России. Например, допуск в зал суда был ограничен, по словам председателя суда Лореты Браждене, из-за опасения провокаций, о которых она была предупреждена спецслужбами. В итоге по случайному стечению обстоятельств мест не хватило ни российским журналистам, ни послу РФ в Вильнюсе (он решил даже не ехать к зданию суда).

В МИД, конечно, возмутились. Но не поведением российского посла, а действиями литовских властей.

— Это противоречит общепринятым нормам проведения судебных процессов с участием иностранных граждан. Расцениваем данные действия литовских властей как грубую провокацию, — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вынесенный гражданам России приговор — 4 года для Иванова и 7 лет для Меля — тоже становится вызовом, особенно с учётом того, что в ходе расследования не было выявлено никаких совершённых ими реальных преступлений.

И на этот вызов нужно отвечать.

Москва, конечно, реагирует. Так, ещё летом 2018 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против тех, кто участвует в этом судилище (и премьер-министр Саулюс Сквернялис уже посоветовал им не ездить в те страны, где они могут пострадать от действий российского правосудия).

Однако такой реакции недостаточно — Россия должна показать, что никому не позволено брать в заложники её граждан (и вот тут надо брать пример не только с США, но и с Китая, гражданку которого недавно взяли в заложники канадские власти).

Причём варианты реагирования могут быть разные. В том числе и экономические — благо независимая от Москвы русофобская Литва в значительной степени зависит от российского рынка.

Несмотря на многолетнюю диверсификацию внешнеэкономических связей, Россия остаётся главным торгово-экономическим партнёром Литвы. Намного более значимым, чем для Латвии или Эстонии. Доля "Газпрома" на литовском газовом рынке растёт, несмотря на действие в Клайпеде СПГ-терминала и политику "энергетической независимости". Кроме того, как отмечает политолог, специалист по странам Прибалтики Александр Носович, российские производители поставляют в Литву продукцию нефтехимии, металлургии, машиностроения. Литва зависима от сотрудничества с ЕАЭС в тех отраслях, которые связаны с реальным сектором экономики. На восточных экономических связях держатся немногочисленные оставшиеся в стране объекты большой промышленности и логистики: завод "Ахема", Литовская железная дорога, Клайпедский порт.

У Кремля есть все механизмы для того, чтобы последствия русофобской политики литовского руководства почувствовал литовский же бизнес. А затем недовольство бизнеса почувствовало бы литовское руководство, с каждым годом вынужденное всё больше заниматься национальной экономикой (приток халявных денег из Брюсселя неумолимо сокращается).

Москва пока что не предпринимает таких шагов, предпочитая ограничиваться "озабоченностями". И осторожность понятна. Вероятно, российские власти не хотят вмешиваться в то, что считают внутренним делом соседних стран, уважают их суверенитет. Вот только такое поведение не добавляет ни авторитета российской дипломатии, ни чувства безопасности российским гражданам. И оно несовместимо ни с концепцией "Российского мира", ни со статусом сверхдержавы.

Россия должна уважать суверенитет соседей — но лишь тех, кто уважает суверенитет Российской Федерации, учитывает её интересы и стремится решать все спорные вопросы цивилизованных путём. Тем же, кто относится без уважения, нужно преподать уроки этикета.