Пиррова победа. Кто выиграет во втором туре на Украине?

Политолог Дмитрий Родионов - о том, какую цену заплатит Киев за выборы, и признает ли мировое сообщество победителя президентской гонки.

В Госдуме итоги первого тура президентских выборов на Украине назвали провалом "майданного" лидера, имея в виду Порошенко. Кроме того, призвали не торопиться с признанием итогов выборов. Такое заявление сделали представители профильного комитета Нижней палаты парламента.

До оглашения официальных итогов еще далеко. Судя по всему, Порошенко выполнил главную задачу — любой ценой попасть во второй тур. И желательно именно с Зеленским, а не с Тимошенко. Тимошенко он неизбежно проигрывал бы. Просто по высоте антирейтинга. Конечно, у лидера "Батькивщины" он тоже высок, люди еще помнят ее бытность премьером, ее "газовые аферы" и не ждут от нее ничего хорошего. Но Порошенко для большинства украинцев — намного хуже. Социальные потрясения постмайданной Украины неизбежно связываются именно с его именем. И Тимошенко справедливо и грамотно всю кампанию била по этим болевым точкам оппонента.

Правда, в итоге, она начала соскакивать с социальной повестки дня на "патриотическую", и это ее сгубило — на этом поле тягаться с Порошенко она оказалась неспособна. Тимошенко взяла на себя чужую роль, ввязалась не в свою игру и проиграла. Эти выборы, возможно, и не станут для нее последними, но закат ее политической звезды уже начался.

Главный вопрос ближайших трех недель — сможет ли действующий президент сократить почти двукратный отрыв от победителя первого тура, причем, такими методами, чтобы его гипотетическая победа выглядела правдоподобно. Что бы в нее поверили как жители Украины, так и представители элит и западные кураторы.

Логично, что Зеленского будут активно "мочить". Его и до этого "мочили", например, выкладывая сведения о его бизнесе в России. Но то были цветочки. И тут преимущество у Порошенко. Просто его уже трудно потопить, ибо почти весь компромат на него давно выложен, сделать его антирейтинг еще выше уже нереально. А вот Зеленский — "чистый лист". Кроме того, расчет Порошенко может быть сделан на то, что Зеленский сам начнет совершать ошибки. Первую он уже сделал — позвав Саакашвили.

И да, Зеленский в политике и экономике — ноль, едва ли он выдержит открытые дебаты с Порошенко, он очень быстро "поплывет".

В первом туре действительно многие голосовали "по приколу". Но повторится ли это во втором туре? Ведь многие из тех, кто хотел таким образом показать власти дулю в кармане, второй раз могут просто не прийти. Или же испугаться, что президентом на полном серьезе может стать клоун, человек без команды, политического опыта и внятных убеждений, "марионетка Коломойского" (в чем электорат предстоящие три недели все подконтрольные власти СМИ будут убеждать в режиме 24/7). И, придя на участки 22 апреля, внезапно осознают, что шутки кончились, и пора проявить серьезность.

А проявление серьезности может в данном случае быть только одно — проголосовать за старого президента, которого можно сколько угодно ненавидеть, но он хотя бы гарантирует некую стабильность. Да, все плохо, но может быть еще хуже, если власть захватит Коломойский. Порошенко — это гарантия отсутствия потрясений. К тому же, следуя старой русской привычке, многие предпочтут подержать того, кто уже наворовался.

В этом случае победа Порошенко будет выглядеть не только правдоподобной, но и логичной. Другой вопрос в том — насколько она легитимна, как и сами выборы. Дело даже не в фальсификациях, админресурсе, бесцеремонном вмешательстве власти в виде контроля СБУ за избирательным процессом, многочисленных нарушениях и недопуске наблюдателей. Дело еще и в том, что миллионы украинцев оказались лишены самой возможности голосовать. Это и украинцы, проживающие в России. Не будем забывать и о жителях Донбасса.

По этой причине профильный комитет Госдумы рекомендовал не признавать выборы. Конечно, это только рекомендация. Но она вполне может стать реальностью, если Украина так и не сможет выбраться из этого фарса, который майданщики называют выборами.

Порошенко вполне по силам выполнить задачу переизбрания, но вот сможет ли он добиться признания всего мира — большой вопрос. Тем более, что он свою недоговороспособность уже давно доказал, и иметь с ним дело не особо хотят даже на Западе. Так что потенциальная победа Порошенко неизбежно станет пирровой. И это действительно провал как лично для Порошенко, так и для всей майданной власти.