Пропаганда нацизма или боль немецкого народа? Разбираем эпатажный клип Rammstein

Режиссёр и сценарист Антон Коваленко — о провокации современного искусства, необходимости мыслить самостоятельно и почему теперь клип Deutschland упрекают в антисемитизме.

Клип Deutschland эпатажной немецкой рок-группы Rammstein всего за пять суток набрал в "Ютубе" более 19 миллионов просмотров и вызвал широкий резонанс в европейских СМИ и соцсетях всего мира. Противники клипа окрестили его "издевательством над памятью узников концлагерей".

В видеоряде, где исполнители поют о своей мучительной любви к родине, использовано множество провокационных образов — от карательных отрядов Римской империи и рыцарей-крестоносцев до узников концлагерей. А сама Германия представлена в виде чернокожей девушки, которая облачается то в доспехи королевы Священной Римской империи, то в форму СС, а то и вовсе возлежит на пиру в виде жертвы каннибалов.

За что взъелись зрители на музыкантов? Они хоть поняли, о чём идёт речь и какова главная идея клипа? Я понимаю, что аудиовизуальный символизм — сложная штука, но зачем поднимать крик, не подумав?

Информационный фастфуд разжижает наши мозги. Мы живём в обществе, измученном ток-шоу, которое уже не в состоянии дать собственную оценку даже рокерскому клипу. Это то, к чему мы стремились?!

Сразу скажу, что не являюсь поклонником творчества группы Rammstein и переживаю исключительно за судьбу России. Но так как моя жизнь уже более 15 лет связана с искусством и драматургией, позволю себе дать профессиональную оценку происходящему.

Rammstein — это ребята из Восточной Германии, которые работают в жанре альтернативного рока в достаточно агрессивном формате. Пусть вас не отвлекают тяжёлые гитарные рифы, провокационные образы и радикальные решения. Вся рок-музыка вообще состоит из социальных, моральных и прочих протестов, поэтому и имеет такой язык.

Другими словами, эти немцы поют немцам о Германии. Но так как группа известная и её популярность выходит далеко за рамки своего региона, то иногда музыканты сталкиваются с проблемами в понимании их языка, культуры и, наконец, истории. Что, собственно, и случилось.

Напомню, одна из целей искусства — осмысление истории, нашего бытия, социальных проблем. Скажем так, художник иногда своими порой агрессивными и кричащими образами способен побудить другого человека на реакцию и осмысление своего творения. Так и в случае этого скандального клипа. Постановка видеоряда выполнена блестяще.

Римская империя: точкой отсчёта в клипе послужила битва германцев с римскими силами в Тевтобургском лесу. Нужно сказать, что в далёком будущем Бисмарк преследовал те же цели, объединив Восточную Пруссию, чтобы воссоздать Великую Германию.

Африканка: а что это за католические священники, поедающие плоть этой странной темнокожей фрау? Что же это за дичь? Эта чёрная девушка — образ Германии, то есть земля, люди и их культура. В клипе она постоянно воскресает, восстаёт из пепла.

Думаю, что режиссер использовал эту аллюзию не просто так. Сейчас Германия стала новой родиной для многочисленных эмигрантов со всего мира.

Католичество: далее, по замыслу авторов, с принятием католичества бедная Германия утрачивает свою независимость, становясь вассалом папства. Страна становится инструментом Ватикана для достижения экономических и политических целей, а именно — армией для захвата территорий, прилегающих к Великому шёлковому пути.

Гитлер и борьба с фашизмом: немецкое общество под нацистским режимом, СС, Гестапо — то же искоренение инакомыслия. И, как отсылка к кострам средневековья, — офицеры гестапо обнимаются с людьми в рясах инквизиторов. Надо вспомнить, что католицизм в годы Второй Мировой поддержал фашистский режим.

Представая перед нами в костюмах заключённых концлагеря, музыканты напоминают нам о самых страшных временах своей истории! Это падение.

Так как в петле именно головы музыкантов — в каком-то смысле в это страшное время немцы уничтожали самих себя.

Сцены, где нацисты сжигают книги великих писателей, говорят о культурной катастрофе, крахе народа, страны и культуры. Что делает наша знакомая темнокожая фрау в этот момент? Она стоит спиной ко всему этому! Почему? Она не согласна с тем, что происходит! На ней же форма СС? Тут нечем крыть!

И тут осведомлённость режиссёра в материале потрясает. Видите повязку, прикрывающую раненый глаз? У какого исторического персонажа была такая повязка? Кто был выходцем из народа? Кто, при том, что служил в вермахте, был против всего происходящего и пытался уничтожить самого Гитлера, организовав покушение?! Да, это Клаус Штауффенберг! (Операция "Валькирия".)

То есть музыканты заявляют нам, что были смельчаки из сынов Германии, которые противостояли кровавой нацистской хунте и боролись с ней, несмотря ни на что.

Варшавский договор: мы видим в кадре символы периода ГДР, где у нашей знакомой фрау советская звезда на головном уборе. Все веселятся и целуются, как завещал великий Брежнев. Все вы помните этот фирменный коммунистический поцелуй. Немцы в очередной раз не принадлежат себе.

Новый глоток свободы — разрушение Берлинской стены, но в противовес — радикальный метод, как чёрное пятно на истории, — террористический акт.

Силуэты ракеты "Фау-2" рассказывают нам, что немцы — силовая и технологическая держава. Но именно эти ракеты падали на Лондон, разрывая город на куски.

Геополитика: мы видим, что наша фрау стоит уже в красном викторианском платье, визитной карточке королевы Елизаветы I. Это отсылка к Англии — главному геополитическому врагу Германии. Англия держит в одной руке отрубленную голову (солиста группы), в другой — знаменитый меч Экскалибур родом из британского эпоса. С неба сыпется огненный дождь, разящий всё и вся. Меч — символ власти. Огнём и мечом правит Англия, диктуя свои геополитические и экономические условия, оказывая на Германию давление по сей день. Война продолжается.

Верные псы Германии: есть объяснение и видеоряду с рождением собак-охранников. Эти преданные псы, по задумке авторов, и есть немцы, готовые, как и прежде, защищать свою страну.

Ближе к финалу создан образ нового возрождения, где коровы с красным крестом отсылают к Торе. В строке 12:10 книги пророка Даниила Господь сказал ему, что после приношения в жертву красной коровы "многие будут очищены и обелятся". Тора (Апокалипсис).

И вот уже в финале клипа фрау Германия возносится к небесам, очищенная, ангелоподобная, с нимбом над головой. Она очистилась через страдания и предстала всем в новом образе. В ногах её — преданные псы — участники группы Рамштайн.

Не знаю, как вам, а мне было интересно разобраться в этом вопросе и погрузиться в историю. Думать порой полезно. Давайте не будем ненавидеть немцев за их провокационный клип. Может, кто-нибудь из наших музыкантов создаст подобный клип про Матушку Россию? Получится ли так же честно? Будем ждать.