Причинять добро и наносить демократию. Доктрина НАТО

Политолог Алексей Чадаев — об историческом разделении Запада и Востока, которое началось с Крестовых походов, а продолжается борьбой за "свободу" под флагом Североатлантического альянса.

Блок НАТО отмечает своё семидесятилетие. Он был образован 4 апреля 1949 года. Договор о коллективной безопасности объединил тогда 12 стран: Францию, Бельгию, Великобританию, Данию, Исландию, Италию, Канаду, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, США. Как высказался первый генсек НАТО, британский генерал Исмей, смысл этого договора в том, чтобы удерживать Россию вне (out), США — внутри (in), а Германию — под (under). По отношению к чему? К тому, что они тогда понимали под Европой.

Образование НАТО стало логичным завершением процесса, который начался почти сразу после окончания Второй мировой войны. Речь идёт о разделении мира на два полюса силы: англо-американский и советский. Вчерашние союзники расходились по разные стороны создаваемого "железного занавеса", чтобы стать противниками в новом затяжном конфликте, который годы спустя назовут холодной войной.

Само это словосочетание "железный занавес" было произнесено Уинстоном Черчиллем за три года до подписания договора о НАТО, 5 марта 1946 года, в его знаменитой Фултонской речи. Эта речь стала своего рода манифестом будущего военного блока, и вовсе не случайно. В особенности для людей, знающих историю Европы.

В 1095 году в городе Клермон римский папа Урбан II выступил с речью, где тоже много говорилось о защите ценностей Европы того времени от угрозы с Востока. Эта речь открыла новую эпоху в истории континента — эпоху Крестовых походов. Речь Урбана в Клермоне в 1095-м и речь Черчилля в Фултоне в 1946-м имеют одно общее свойство: в обеих был моральный пафос защитников ценностей, камуфлирующий претензию на мировое доминирование и агрессию.

Эра крестоносцев — тоже, как и эра НАТО, прямое последствие раскола европейской цивилизации на "западную" и "восточную" части. В XI веке это был Великий раскол церкви, состоявшийся несколько ранее — в 1054 году. Мобилизуя крестоносцев на отвоёвывание Гроба Господня у "неверных", римский папа Урбан имел в виду не столько войну с "неверными" как таковую, сколько в первую очередь восстановление первенства Римского престола в христианском мире.

Точно так же и Черчилль, на глазах у которого распадалась в то время великая Британская империя, увидел в мобилизации Европы на борьбу с "красной угрозой" возможность восстановить на новых основаниях пошатнувшееся англосаксонское господство. Изображённая на флаге НАТО роза ветров — это тот же самый крест, который нашивали себе идущие освобождать Гроб Господень.

Интересно, что первоначально византийский император Алексей Ангел сам обратился к римскому папе с просьбой о поддержке против наступающих с востока турок-сельджуков. Но уже самые первые Крестовые походы показали, что реальной мишенью крестоносцев были не турки, а сама Византия, отколовшаяся от "единого христианского мира". А век спустя, в 1204 году, именно крестоносцы разрушили и разграбили Константинополь.

Нашим предкам, вслед за Византией оставшимся в "греческой", а не "латинской" вере, также довелось столкнуться с крестоносцами на своих западных границах — именно против них бился на Чудском озере Александр Невский.

За свою 70-летнюю историю блок НАТО показал себя вполне достойным наследником "рыцарей Гроба Господня": операции стран — участниц НАТО и самого блока в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии проводились в духе и стилистике тех самых Крестовых походов. То есть грабежи, убийства мирных жителей, демонстративное унижение слабых под бесконечные пафосные разговоры о "защите свободы" и "европейских ценностях".

Ровно в те же самые годы, когда Александр Невский сражался с крестоносцами, князь Червонной Руси Даниил Галицкий принял корону от римского папы и накидку с нашитым на ней крестом. Взяв на себя обязательство воевать вместе с Римом против "угрозы с Востока" — во времена борьбы русских с татаро-монголами. Спустя семь с половиной веков история повторяется: сегодняшняя Украина, для которой Галиция — это своеобразный Пьемонт, просится в НАТО. Основная миссия которого, как вновь подтверждают его официальные документы, — "сдерживание России".