Зачем Польша грозит России "ядерным кулаком"?

Военный эксперт Алексей Леонков — о том, как русофобия польских вассалов НАТО переходит все границы и ставит страны альянса в неудобное положение.

Польский генерал, экс-главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак пообещал ядерный удар НАТО по России в случае нападения на его страну. Об этом он заявил изданию Wirtualna Polska. После такого рода заявлений официальных лиц обычно отправляют на пенсию, потому что подобные действия представляют непосредственную угрозу суверенитету государств.

Бывший главком Сухопутных войск Польши, очевидно, хотел показать своим заявлением, насколько поддержка Польши важна для Соединённых Штатов Америки, раз в случае чего они ради её защиты даже нанесут ядерный удар. Это заявление, конечно, чисто голословное. Однако, если Польша спровоцирует между двумя державами, обладающими ядерным оружием, глобальный конфликт, то это может произойти.

Загвоздка в том, что генерал пытается выдать желаемое за действительное. Россия не собирается нападать на Польшу, перекраивать её границы, экономически блокировать и так далее. У неё этого никогда не было в планах. Поляки же с 2014 года всё кричат о том, что мы нападём, их захватим, что-то ещё с ними сделаем, но абсолютно ничего подобного не происходит.

Понятно, что это новая фаза так называемой информационной войны под названием "русофобия". Раньше об этом говорили политики, журналисты, теперь всё чаще начинают говорить представители в погонах. В основном наиболее агрессивно выражаются "младшие" члены НАТО: страны Прибалтики, Польша, есть ещё ряд представителей стран, которые недавно вступили в НАТО.

Часто так выражаются представители Великобритании, Соединённых Штатов Америки, которые всё время грозят России. Это прежде всего рассчитано на публику. Если существует прямая угроза, то ситуация складывается немного по-другому. Меняется подход к вопросам сосредоточения войск, их распределения, наращивания вооружений вдоль границ, приведения средств первого удара в боевое положение.

Этот период, к счастью, отслеживается. Мы не сидим в неведении — мы всё знаем, видим. Вот тогда эти угрозы имеют реальное значение, а сейчас идёт работа с общественным мнением в надежде спровоцировать Россию на то, чтобы она заявила: "Да мы тоже сейчас по Польше ударим" — и тем самым "подтвердила свои агрессивные намерения".

В Вашингтонском договоре 1949 года, который является основополагающим в организации НАТО, существует пятый пункт: если на одну из стран НАТО нападает агрессор, то все страны, входящие в блок, совместно отражают эту угрозу. Я думаю, что польский генерал явно даёт понять всем остальным участникам НАТО, что, если Польша полезет в драку, им тоже придётся за это отвечать. Но я предполагаю, что его коллеги вряд ли обрадуются той рекламе, которую он сейчас им устроил.