Кто победит на дебатах — Порошенко или Зеленский?

Профессор политологии МГУ, доцент РГГУ Андрей Зверев — о том, от чего будет зависеть ситуация, которая складывается вокруг дебатов, и какие факторы помогут победить.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева. По заверениям коллег-политологов, они будут носить зрелищный и провокационный характер.

Если рассматривать ситуацию вокруг дебатов в психологическом ключе, то кандидат Зеленский, сыгравший главную роль в фильме о президенте Украины "Слуга народа", бросает вызов Порошенко с позиции представителя народа, который борется с властью. Именно поэтому и выбран стадион, чтобы показать единство Зеленского с народом.

Но нужно учитывать, что в политическом пиаре можно перевернуть всё с ног на голову. Соглашусь, что с точки зрения эффектности — стадион хороший ход. Однако не думаю, что Зеленский и его пиарщики просчитывали, как этот ход может отыграть команда оппонента.

Если такое зрелище будет проходить на открытой площадке, то возникает большая опасность эксцессов — различного рода провокаций — от повторения Майдана до террористических атак и уличных беспорядков. Не дай бог появятся жертвы.

Тогда Порошенко заявит, что Зеленский недостаточно компетентен и не чувствует ответственность за судьбу Украины. Что он просто не понимает, что это такое, а он (Порошенко) является ярким действующим политиком, который работает на благо страны и т.д.

Если на стадионе будут собраны только сторонники Порошенко, то он вполне может это использовать, обладая всеми рычагами власти. Таким образом, будет продемонстрировано, что народ не поддерживает Зеленского, так как противостоять кричащему стадиону, поддерживающему твоего противника, бывает всегда сложно и это может психологически надломить.

Граждане вполне могут поверить и в то, что люди, которые пришли, и представляют большинство. И в последний момент, например ближе к выборам, они поменяют решение и поддержат кандидата от власти.

Есть механизм, который называется у Ноэль-Нойман "сдвигом последней минуты". Сейчас опросы показывают, что 49% намерены голосовать за Зеленского и около 20% — за Порошенко, но есть очень много тех, кто не определился.

Главный вопрос, который сегодня можно задать Зеленскому, — кто составит его команду? Кого он возьмет в правительство?

Если Порошенко сможет доказать избирателям, что у Зеленского, кроме риторики, ничего нет, и спросит его, например: "Что же вы будете делать дальше?" — возникнет вопрос, как он будет выстраивать политику.

В чём позитив? Зеленский понимает, чего хочет Украина. Мне кажется, если бы на президентские выборы пошла Верка Сердючка, то есть Андрей Данилко, его успех был бы ещё более оглушительным, нежели у Зеленского. Это очень хорошая находка, но проблема в другом — в образе, который формируется, апеллируя к эмоциям без содержательного наполнения.

Необходимо обратить внимание и на внешний вид. Можно заметить во вчерашних роликах, которые транслировались по основным телеканалам Украины, Зеленский предстал яростным, задорным и ярким. И люди хотят видеть именно такое лицо в противовес неказистому Порошенко.

С одной стороны, это очень хорошо. Открытие не до конца своих намерений приводит к некой таинственности, и многие граждане думают, что ситуация может быть решена в положительном ключе, используется "эффект надежды".

Исторически это событие можно сравнить с дебатами Кеннеди и Никсона. Ведь сами дебаты начались в США в 1960 году. Тогда Кеннеди победил не за счёт рациональных аргументов, к которым прибегал Никсон, а именно потому, что он моложе выглядел, у него был более правильный грим. За счёт своего внешнего лоска и первого впечатления он смог одержать финальную победу. Здесь же всё будет зависеть от того, как будут действовать команды подготовки дебатов обоих кандидатов.