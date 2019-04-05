Война — последний способ для США остановить "Северный поток – 2"

Политолог Дмитрий Родионов — о том, что давление Вашингтона на Берлин подходит к "красной линии".

Трубопровод в обход Украины должен заработать к концу года. У его противников остаётся всё меньше шансов сорвать его запуск. Но они отчаянно хватаются за любую возможность. 4 апреля Европарламент принял поправки к Газовой директиве Третьего энергопакета ЕС. Подавляющим большинством: за проголосовало 465, против — 95. В таком исходе можно было не сомневаться, ведь в ЕП сидят ярые русофобы, а поправки нацелены в первую очередь на "Северный поток — 2".

Напомню, касаются они правил работы морских участков газопроводов в ЕС и суть их в том, чтобы на них распространить те же правила, что действуют на земле. Согласно этим правилам, добывающая компания не должна владеть участком трубопровода, по которому газ доставляется в страны ЕС. Оператор СП-2 Nord Sream 2 AG на 100% принадлежит "Газпрому".

Теперь за поправки предстоит проголосовать Совету министров стран ЕС по сельскому хозяйству 15 апреля, причём без обсуждения. В исходе голосования можно не сомневаться. И если к СП-1 это никак не относится, так как закон обратной силы не имеет, то вот второго "потока" это коснётся очень даже, ибо поправки вступят в силу раньше его запуска, намеченного на конец 2019 года.

Что это значит? А то, что "Газпрому" придётся передать трубу из собственности Nord Sream 2 AG некоему независимому оператору, независимость которого придётся подтвердить надзорным органам ЕС.

Кроме того, ему придётся фактически поделиться мощностями СП-2 (не менее 50 процентов) с другими операторами. С какими? Найдётся, с какими. В частности, мощности построенной российским концерном трубы могут забронировать прямые конкуренты "Газпрома", прокачивая по ней в Европу какой-нибудь туркменский газ.

Впрочем, тут сохраняются определённые лазейки. Ответственность за применение норм к трубопроводу несёт страна ЕС, в которой расположена "точка входа" трубы на материк — Германия, главный бенефициар СП-2 в Европе. Согласно новым правилам, СП-2 может быть выведен из-под действия директивы, если его запуск не нарушает конкуренцию на европейском рынке и не несёт угрозу безопасности поставок топлива в Евросоюз. И тут Германия обладает исключительным правом сделать такой запрос.

Если запрос будет одобрен Еврокомиссией, Германия может заключать с Россией международное соглашение, на которое не будут распространяться новые нормы, правда, его условия должны будут согласовываться с ЕК.

Закон получился достаточно сырой, и в самой Европе не до конца понимают, как пользоваться его возможностями и какие в нём есть подводные камни.

Видимо, противники СП-2 наспех пытались протолкнуть любые поправки, ставящие "Газпрому" палки в колёса, в то время как бенефициары в Европе всячески старались их смягчить.

Судя по всему, США и страны ЕС, выступающие категорически против трубопровода, смирились с тем, что он будет достроен. Новые ограничения только создают "Газпрому" дополнительные проблемы, заставляют отказываться от части прибыли. Конечно, тут должны посчитать специалисты, но не думаю, что, даже если никак не удастся воспользоваться лазейками, потери будут настолько велики, что сделают сам проект нерентабельным и его реализацию приостановят.

Одной из последних попыток приостановить строительство стало ожидаемое требование Дании провести дополнительную экологическую экспертизу по участку газопровода, что может затянуться на несколько месяцев.

Задача противников трубы уже не в остановке строительства, а в затягивании времени, чтобы трубопровод не успели запустить к намеченному дедлайну — концу года. Это, по их замыслу, должно ослабить позиции "Газпрома" в переговорах с Украиной по заключению нового транзитного договора.

Срыв сроков запуска трубы в обход Украины приведёт к тому, что "Газпром" будет вынужден заключить новый транзитный контракт с Киевом. Транзит через Украину и так планировалось сохранить, но на уровне 10–15 млрд кубов, а так его придётся увеличить минимум в три раза.

И тут цели США и ЕС, которым нужно любой ценой сохранить украинский транзит как инструмент давления на Москву, совпадают. Правда, у Вашингтона цели гораздо более глобальные — вытеснить Россию с европейского рынка.

Но Германия против этого. И если она ещё готова на определённые уступки для сохранения украинского транзита, то пойти на полный отказ от проекта она не готова, ибо это будет не просто удар по энергобезопасности, но и признание себя колонией США.

Принятые поправки — последняя уступка со стороны Берлина, красная черта, за которую выходить уже нельзя. Как их будут обходить, как будут решать вопрос с Украиной — другой разговор. Но главный вывод: труба в любом случае будет достроена.

Но есть и ещё один: американцы не отступят. И можно не сомневаться, что их арсенал противодействия далеко не исчерпан. И крайний вариант, который гарантированно остановит все "потоки", — это война в Европе.

Ещё с 2014 года на Западе "разгоняется" миф о том, что газовый транзит — единственное, что сдерживает Россию от нападения на Украину. На фоне приближения момента сдачи проекта СП-2 и окончания транзитного контракта эти разговоры, понятное дело, снова актуализируются. Таким образом, Вашингтону удаётся также давить на Европу: не поддержите украинский транзит — будет война.

Каким бы фантастическим этот сценарий ни выглядел, разве кто-то сомневается, что американцы легко развяжут любую войну ради своих интересов? Собственно, втягивание России в реальную войну на Украине — давняя мечта американцев, даже безотносительно газа. Однако все попытки спровоцировать реальный конфликт до сего момента разбивались о вменяемость российского руководства, отдающего себе отчёт в том, что попытка решить "украинскую проблему" раз и навсегда приведёт не только к аннулированию всех контрактов с Европой, но и вообще к обрыву всех связей.

Поэтому американцы будут увеличивать число таких манёвров. Хотелось бы, чтобы до радикального сценария не дошло, но, увы, наши "партнёры" не слишком адекватны, даже в вопросах международной безопасности.

Дело в том, что подобная провокация становится для США последним шансом удержать Европу. Экономически Штатам грозит потеря европейского рынка газа. В феврале Россия, обогнав Катар, вышла на первое место по поставкам в Европу СПГ — продукта, которым американцы хотели бы вытеснить наш трубопроводный газ. Всего за месяц в Европу ушло 1,41 млн тонн. США, которые месяцем ранее были вторыми после Катара, отскочили сразу на пятое место, поставив всего 0,64 млн тонн. Очевидно, что конкурентоспособность американских энергоносителей в Европе в ближайшее время будет только снижаться.