Дозировка "Фейсбука". Соцсеть, ставшая головной болью россиян

Журналист Михаил Шахназаров — о несвободе "Фейсбука" в свободном Интернете и демократии соцсетей.

Это сейчас в "Одноклассниках" играют в "Весёлую ферму" и забрасывают друг дружку трёхлитровыми баллонами с долларами и сундуками, полными бриллиантов и изумрудов. А ведь на старте сайта там кипела и активная политическая жизнь. Уже тогда резвые дамы и господа из Штатов и Канады бомбардировали личные сообщения и статусы рассказами о необходимости поскорее валить из России, как это в своё время сделали они.

Но вскоре началась массовая миграция виртуального населения в "Фейсбук" и на другие интернет-ресурсы, а баталии приняли несколько иной характер. Особенно это стало ощущаться после присоединения Крыма. Из отличной площадки для людей активных, творческих и интересных "Фейсбук" стал превращаться в карательную машину, работающую по принципу "прав тот, у кого больше прав". Поверьте, рассказы про модераторов из Украины, лютующих в отношении российских пользователей, — это никакая не дезинформация.

В качестве примера могу привести недавние новости из Риги. В центре города заработал ещё один центр модерации "Фейсбука", на работу было принято 150 человек, владеющих не только латышским, литовским и эстонским, но и русским языками. И это при том, что в нескольких московских микрорайонах пользователей "Фейсбука" больше, нежели в Латвии, Литве и Эстонии вместе взятых.

Сейчас вы удивитесь, но при столь интересном раскладе, при наличии огромного числа постоянных пользователей в России эта контора не имеет офиса в Москве, ограничиваясь наличием представителя. И это удобно. Американская сеть практически не несёт затрат, получая при этом гигантские прибыли. Ведь самое ценное, что есть в жизни, — это умение владеть информацией. В "Фейсбуке" это искусство освоили хорошо.

И мало того, что абсолютно бесплатно получают данные миллионов граждан России, так ещё и зарабатывают огромные деньги на рекламе. Достаточно посмотреть на частоту появления рекламных объявлений от всемирно известных компаний, не скупящихся на траты рекламного характера.

Что же имеем мы, кроме получения возможности дозировано общаться и кликать на рекламные блоки? А имеем мы головную боль, которая выражается в агрессивных кампаниях, направленных на свержение законной власти и подзуживании молодёжи к активным действиям на этом фронте.

Почему я написал "дозировано общаться"? Да потому, что любое мнение, не совпадающее с мнением администрации, карается тридцатидневными блокировками. Я своими глазами видел скриншоты, уведомляющие о блокировке за фразы: "укроп портит паэлью", "велосипедик быстро сломался", "с днюхой, дружище". Санкции за последнее пожелание выглядели бы вообще странными, если бы слова не принадлежали известному крымскому журналисту Сергею Веселовскому. А аккаунты неугодных они в последнее время уничтожают без объяснения причин.

"Фейсбук" чётко отражает позицию США и стран Запада по интернет- пространству в целом. То есть есть мы, а есть все остальные, кому мы будем диктовать наши условия. Только я одного не понимаю. А смысл церемониться?

Серверы с данными наших граждан они в Россию переносить не собираются. На все окрики вразумить своих церберов — реакции никакой. Я понимаю, что Марк Цукерберг до сих пор не может прийти в себя после памятных слушаний в Конгрессе, когда он напоминал не уверенного в себе магната, а нашкодившего школяра.

Но это проблема Марка, его конторы и американских рулевых, поставивших Цукерберга в удобную для них позу. Мы ведь давно пытаемся наладить цивилизованный диалог, в отличие от той же Европы, штрафующей "Гугл" на миллиарды евро. Но нас слышать не желают.

Хотя нет… Когда речь зашла о меморандуме по противостоянию пиратству, всё было обсуждено и подписано в кратчайшие сроки. Там чисто деньги. И деньги огромные. Здесь то, что намного ценнее денег. Получение информации и возможность влиять на ещё неокрепшие мозги. В итоге мы получаем школьников, студентов и проплаченных бабушек, скандирующих лозунги о свободе Интернета, но не понимающих, в чём эта свобода состоит. От штатников же постоянно слышим угрозы отключить нас от Всемирной сети.

А как же демократия и свобода, разговорами о коих вы буквально изнасиловали весь мир? Всё правильно. Там же, где виртуальные надсмотрщики "Фейсбука" и других соцсетей, управляемых извне.

Безусловно, ранее "Фейсбук" был в чём-то полезен, лоялен к пользователям, не делил их на своих и чужих. Времена изменились, а значит, и мы должны изменить взгляды на так называемое регулирование Интернета. Потому как "Фейсбук" только один из примеров общего развития ситуации.

Мы не обязаны играть по чьим-то правилам. Мы должны использовать все методы для того, чтобы выработать концепцию развития, не противоречащую нашим государственным интересам.

На Западе думают иначе, прекрасно понимая, что могут передавить. И пример антироссийских санкций их, похоже, ничему не научил. Сейчас и в Европе, и в Штатах признают, что больше на них потеряли, чем приобрели. И только наша жёсткая позиция способна контролировать ситуацию, складывающуюся вокруг договорённостей о дальнейшем мирном сосуществовании во Всемирной паутине.