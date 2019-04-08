Игры разума. Зачем маршал Ливии хочет перехитрить Россию?

Профессор МГУ Андрей Манойло — о том, кто может выиграть на ситуации в Ливии и зачем Халифа Хафтар делает вид, что дружит с Россией.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи. Цель наступления — "освобождение от террористов".

В результате наступление войск Хафтара на Триполи было остановлено проправительственными силами. При этом около ста пятидесяти боевиков Хафтара попали в плен. Захвачено около шестидесяти автомобилей.

Вместе с тем на некоторых направлениях маршал Хафтар всё же добился определённых успехов: солдаты Ливийской национальной армии "продвинулись на западном направлении, заняли город Гарьян, а затем закрепились в 27 километрах от Триполи", но дальше продвинуться не смогли.

Официальный представитель Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари на пресс-конференции в Бенгази уже заявил, что "наступление продолжится, несмотря ни на что".

В этой ситуации всё зависит от того, какими силами Хафтар реально располагает, и от того, готов ли он так просто отказаться от политической комбинации, которую задумал, планируя одним броском занять Триполи, распустить Правительство национального согласия (признанное, кстати, ООН) и, возможно, арестовать Сараджа за его связь с исламистами. Ответить на этот вопрос может только сам маршал Халифа Хафтар.

Все действия Халифы Хафтара направлены на приобретение неоспоримых преимуществ перед другими кандидатами в преддверии выборов президента Ливийской Республики — Сараджем, Салехом и, возможно, Сейф аль-Исламом (если тот вообще жив — никто его не видел за последние два года, все свои заявления он передаёт только через самопровозглашённых "официальных представителей"). Для этого он стремится именно сейчас — весной, в преддверии будущих выборов — взять под контроль большую часть страны, включая столицу, что, в свою очередь, позволит ему провозгласить себя новым бесспорным лидером нации. Захватив Триполи, он не станет назначать себя эмиром — он объявит точную дату президентских выборов и попытается на них победить, оттеснив конкурентов. Это ему обеспечит признание западного мира, а не только России, Египта и Королевства Саудовская Аравия, на поддержку которых он сейчас опирается.

Расчёт, в принципе, вполне понятный. Но слабой стороной Хафтара является его принципиальная неспособность объединить под своим руководством всю страну. Сделав ставку на беспощадную борьбу с исламистами и террористами из ИГИЛ*, Хафтар смог привлечь на свою сторону часть бывших военных, полицейских и чиновников режима Каддафи, но при этом так и не смог наладить отношения с двумя крупнейшими племенами — Каддафа и Варфалла, которые относятся к Халифе с плохо скрытой враждебностью.

Сильной стороной Халифы Хафтара является его международная поддержка: за ним стоят Саудовская Аравия и её союзник Египет, снабжающие Хафтара оружием и военной техникой. А за ними за всеми — Соединённые Штаты Америки, интересам которых маршал верно служит и которым он никогда не изменял.

Активно поддерживает Хафтара и Россия, считающая его своим, сугубо пророссийским кандидатом. Причём настолько активно, что в рядах Ливийской национальной армии замечены российские военные советники (присутствие которых вполне официально, и этого никто не скрывает) и, предположительно, российский же спецназ (присутствие которого официально никем ещё не подтверждено). Не менее активно ведутся переговоры о создании в Ливии российской военной базы.

При этом все считают Халифу Хафтара "своим парнем": саудовцы считают его верным саудовцем, русские — на 100% пророссийским, причём "хафтаро-российская дружба" афишируется до такой степени, что в западных блогах Хафтара стали называть уже не ливийским, а "российским полководцем".

Однако при этом мало кто знает или принимает в расчёт тот факт, что по-настоящему Халифа Хафтар служит только американцам. Именно поэтому США очень спокойно (можно сказать, флегматично) относятся к тем усилиям, которые предпринимает Россия для продвижения "своего ставленника" Хафтара, обучения и вооружения его армии: они в этом заинтересованы, так как могут не тратиться на то же самое, раз русские сами добровольно взяли на себя это бремя расходов.

Будет ли полезна России ставка на Хафтара? Вопрос весьма спорный. Хафтар всегда будет оставаться катализатором бесконечной гражданской войны. Кроме того, как показали переговоры в Палермо (на которых, кстати, присутствовал и наш председатель правительства Дмитрий Медведев), он не очень умеет договариваться.

Как военный союзник Хафтар очень ненадёжен: его импульсивные действия способны любого его союзника втянуть в затяжную войну. Кроме того, нельзя забывать, что нынешний Хафтар — это прежде всего креатура США и Саудовской Аравии. Россия для него — полезный попутчик, с которой за поддержку Хафтар расплачивается обещаниями и пиаром.

При этом он может быть России полезен и в перспективе, если Россия перестанет опираться только на него и будет вести диалог с разными силами, среди которых Халифа останется одним из, но не единственным стратегическим партнёром.

ИГИЛ* — Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.