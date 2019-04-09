Хитрость мудреца. Зачем Нурсултан Назарбаев назначил досрочные выборы

Политолог, доцент Финансового университета Геворг Мирзаян – о том, как досрочные выборы в Казахстане должны спасти страну от местного Майдана.

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении в Казахстане досрочных выборов президента — они пройдут не в 2020 году, а 9 июня 2019 года. На самом деле это решение, конечно, принял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Изначально предполагался несколько иной сценарий. Токаев встает у руля государственной машины после добровольной отставки Назарбаева и стажируется в этой должности до очередных выборов в стране, намеченных на 2020 год. За период стажировки Назарбаев (который взял на вооружение формулу Дэн Сяопина — досрочно ушел в отставку для контроля над преемником) оценивает навыки сменщика и решает, достоин ли он возглавлять Казахстан.

Если Токаев справляется, то он идет на выборы, побеждает, и становится полноценным президентом страны. В случае неудачной стажировки Касым-Жомарт Токаев уступает свой пост другим претендентам — например, дочери Нурсултана Назарбаева Дариге или же племяннику первого президента Самату Абишу.

Собственно, некоторые политологи изначально и предполагали, что Токаев будет временной фигурой — респектабельной прокладкой, дабы транзит власти в Казахстане не выглядел как передача трона от отца к дочери или от дяди к племяннику.

Сейчас же карты спутаны. Сам и.о. президента объясняет неожиданное решение стремлением "снять неопределенность" для того, чтобы "уверенно двигаться вперед". Однако за кулисами обсуждают несколько иных — возможно, что более реальных причин произошедшего.

Первый вариант — Касым-Жомарт Токаев досрочно провалил стажировку, и его решили убирать через выборы (отставка и.о. президента для прихода к власти нового и.о. президента выглядела бы странно). Сам Токаев на выборы не пойдет, а вместо него кандидатом будет сменщик, возможно из семьи Назарбаева.

Сценарий имеет право на существование, но все-таки маловероятен. Внешне Токаев все делал правильно — уважил предшественника через переименование столицы в его честь (Астана теперь — Нур-Султан), на каждом углу расхваливает Назарбаева, не допускает резких заявлений или действий. Все отмечают его прагматизм и профессиональные качества. Наконец, и.о. президента уже прошел "смотрины" в России. По некоторым данным, достиг даже определенных экономических соглашений с Владимиром Путиным. Смысл его менять?

К тому же, по сообщениям казахстанских СМИ со ссылкой на помощницу Дариги Назарбаевой, дочь первого президента не собирается выставлять свою кандидатуру на этих выборах. Если первый зампредседателя КНБ и племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш тоже возьмет самоотвод, то, по всей видимости, участие Токаева в досрочных выборах будет гарантировано. Участие — а значит, и победа.

Второй вариант и причина досрочных выборов — мудрый Нурсултан Назарбаев сыграл на опережение, спутав карты оппонентам. Годовой переходный период не только давал возможность Токаеву проявить себя — он позволял оппонентам и.о. президента подготовить почву для потенциальных беспорядков и путча в 2020 году. Причем оппонентам не только внутри Казахстана (как известно, национальная элита отнюдь не является сплоченной), но и извне.

Слишком многим силам на Западе, и прежде всего в США, нужны беспорядки и нестабильность в Казахстане. И желание это не связано с нелюбовью к казахстанскому народу. Соединенным Штатам нужно создать хаос в южном подбрюшье России, а также поставить под угрозу поставки казахстанской нефти в Китай.

Дестабилизация Казахстана могла бы поставить под вопрос многомиллиардный китайский проект "Один пояс — один путь", согласно которому китайские товары должны поставляться в Европу сушей: через Среднюю Азию и Россию, в обход контролируемых американцами южных морских путей.

Нурсултана Назарбаева — создателя казахстанского государства — абсолютно не устраивали планы Вашингтона относительно его детища. Поэтому Назарбаев досрочно завершил стажировку Токаева и решил легитимировать его в качестве президента уже в июне — либо выставить другого реального кандидата, который будет править страной как полноценный президент.

Как писал Сунь-Цзы, "место, где мы будем сражаться с врагом, не должно быть известным ему. Если он не знает о нем, он будет вынужден подготовить множество узлов обороны. Если узлов обороны, подготовленных врагом, будет много, тогда сил, с которыми он вступит в бой, будет мало". 9 июня сил, с которыми противники Казахстана могут вступить в бой, не будет вообще.