Как братья Навальные "делят" срок

Журналист Михаил Шахназаров - о том, почему ЕСПЧ автоматически обвиняет Россию и выносит оправдательные приговоры даже вопреки здравому смыслу

Есть люди, которые заснуть не могут, если родного брата на тысячу, другую рублей не обманут. Это стиль жизни у них такой, и без этого никак. Алексея Навального можно смело отнести к этой категории. Ну, вот посудите сами. В то время, когда Олег Навальный сидел за колючей проволокой на баланде, слыша лай сторожевых собак и окрики конвоиров, его брат Алексей принимал солнечные ванны на средиземноморских курортах, совершал вояжи в Европу, улыбался на камеры.

Теперь представьте, как обидно Олегу Навальному узнать о том, что ЕСПЧ присудил его ближайшему родственнику 22 тысячи евро компенсации за десять месяцев домашнего ареста, в то время как Олегу никто ничего возмещать не собирается. Да и судимость никто не снимет. Ведь чистой воды уголовка и махинации в деле "Ив Роше" были доказаны.

А кто проходил по делу? Правильно, не один Олег, а братья Навальные. Но ЕСПЧ это не волнует. ЕСПЧ вообще организация странная, если не сказать больше. Все дела, касающиеся России, заканчиваются исключительно не в пользу нашей страны. Я вообще удивляюсь, зачем они заседания проводят, увеличивая издержки.

Но вернёмся к компенсации, которую должен получить Алексей Навальный. Почему умы из ЕСПЧ не удосужились узнать о причинах, по которым он попал под домашний арест? Ведь кличка "Лёша браслет" появилась у Алексея Навального далеко не случайно.

Это в честь испорченного им специального браслета, который он был обязан носить, дабы не пропасть из поля зрения правоохранителей. Были и ещё нарушения, за которые он вполне мог отправиться в компанию брата, но его пожалели. Заметьте, никто этого акта гуманизма не оценил. Ни европейские и американские покровители Алексея, ни сам оппозиционер.

Взял и подал в суд на Родину, которую бессовестно обворовывал. Эх, Лёха, Лёха, в костюме скомороха… Но скомороха злобного, надо сказать.

Теперь давайте посмотрим на механизм получения компенсации. Это кажется, что она велика. На самом деле она ничтожна. Дело в том, что для победы в Европейском суде по правам человека нужна кропотливая работа юристов. А юристам надо платить. И даже тем юристам, которые работают в Фонде по борьбе с коррупцией. А на нужды Фонда Алексей постоянно попрошайничает в социальных сетях.

Улавливаете? Юноши и девушки переводят Алексею денежки, экономя на еде и кино, а он выигрывает суд, который присуждает ему компенсацию, перетрансформировав уголовное дело в политическое. И пользуясь жаргонной терминологией, которую Алексею давно пора выучить, он своих сподвижников кидает на ровном месте. А сподвижники, одурманенные эффектом секты, готовы делать всё, что угодно, лишь бы Алексею Навальному было хорошо.

Ну, здесь — каждый выбирает свой путь. И если нравится быть в роли дурака, то зачем переубеждать человека, что эта роль не его. Меня, если честно, другое волнует. А зачем нам идти на поводу ЕСПЧ, который порешил играть в одну калитку? Зачем нам выплачивать 22 000 евро человеку, кроме вреда государству ничего не приносящему? Эти деньги вполне можно потратить на помощь малоимущим, за права которых так бьётся Навальный, собирая с них деньги и не предлагая им взамен ничего, кроме лозунгов и популизма.