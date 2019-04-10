Мат твою. Какое слово несут депутаты в народ

Журналист Игорь Мальцев — о том, как Вячеслав Володин пристыдил народного избранника за мат в соцсетях.

А вот сейчас стало стыдно. Захотелось вернуться в какой-нибудь пыльный "Фейсбук" на стареньком айпаде и срочно прополоть собственные старые посты на предмет мата. Хотя нет — мы люди простые, работаем со всем массивом русского языка, доставшимся от предков, нам стесняться нечего. А кому есть?

Тогда вот вам история целиком: спикер Госдумы Вячеслав Володин попрекнул депутата(-ку) от КПРФ Ольгу Алимову. Со стороны это выглядело даже как-то мило:

— Сегодня 10 апреля, день рождения у Ольги Алимовой. Мы вас поздравляем. Но, Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание, что вы материтесь в социальных сетях, — сказал Володин.

"Вы, наверное, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а вот в социальных сетях у вас открывается что-то".

Вот так, с шутками и прибаутками нас всех, кажется, пристыдили, не только "депутатшу от коммуняк". Но тут есть две проблемы. Одна из них касается бытования обсценной лексики в медиа и в быту в принципе.

То есть мат — оружие довольно мощное, и использовать его без большого повода или стилистической необходимости — значит растрачивать силу великого русского языка попусту (примерно так недавно высказался лингвист Максим Кронгауз в проекте #Мойзакон).

Ему вторит публицист "Ортега" Яковлев: "Для человека подготовленного и хорошо мотивированного оружием может быть всё что угодно — любая палка, булыжник, да хоть и пригоршня пыли, если её в глаза противнику пустить. А дураку и дилетанту можно хоть шестиствольный пулемёт вручить, он разве что застрелиться сумеет. Так что и табуированная лексика сама по себе не плоха и не хороша. И, конечно, качество её никак не связано с количеством. Качество зависит только от автора". Именно поэтому время от времени у кого-нибудь возникает соблазн "полностью запретить мат". Или "полностью разрешить".

И то и другое — бред, потому что в обоих случаях или любое матерное слово станет политическим заявлением, или табуированная лексика просто потеряет свою силу, красоту и мощь и превратится в мусор. А нам, любителям и профессионалам русского языка, это вообще не надо.

И мы все прекрасно понимаем, что само по себе матерное слово никого оскорбить не может, кроме тюремных пташек по первоходке. Оскорбить человека можно, например, используя исключительно пушкинскую лексику, а также его глоссарий и вокабулярий. Оскорбляет эмоциональный посыл, а не чередование звуков во рту. Так что если товарищ Алимова и пускает собеседников в соцсетях по матушке, то надо, конечно, принимать во внимание контекст, текст, метатекст и прочую фигню. (Это был пример некачественной замены хорошего обсценного термина на слабенький субститут — получается вяло, и энергетика уходит).

Но тут встаёт вопрос уместности речи площадей в письменном общении народного избранника с самим народом, и даже где-то, наверное, красного трибуна и вождя. Даже такого большого поклонника русской разговорной речи, как я, слегка коробит, когда официальное лицо излагает свои эмоции письменно языком улицы. Или наоборот — языком интимного общения.

Депутат — типа народный избранник, но не до такой же степени, чтобы со мной тут на ушко интимно разговаривать матом. Отсутствие стиля — это старая болезнь коммуняк, а тут она ещё и накладывается на полное непонимание депутаткой своего места в обществе. И что, вообще-то, больше молчишь — за умного скорей сойдёшь. Видный мужчина Вячеслав Володин как раз тонко понимает насчёт стиля и поэтому попытался мягко направить члена КПРФ в парламентское русло.

Иначе уже совсем некрасиво: с одной стороны, сбрендившие морализаторы пытаются уволить учительницу-пловчиху, спортсменку и зожницу за фоточки в купальнике. Это что мы видим? Мы видим моральный ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ) на марше, товарищи. А это не пройдёт. Даже в Сирии, не то что в России.

А с другой стороны, мы видим, как депутат Госдумы довольно разнузданно общается в соцсетях и полагает, что это допустимо. И налицо — двойные стандарты, что ещё хуже морального ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ), хотя, конечно, кому-то захочется и бросить в тамошних палестинских традициях в даму-коммуниста камень. Моральный камень. Конечно, депутатка быстро поняла свою ошибку, на которую указал вождь Госдумы.

"Буду равняться на Пушкина", — пояснила она.

Ей отвечает первый рэпер всея Руси Alex Пушкин:

Накажи, святой угодник,

Капитана Борозду,

Разлюбил он, греховодник,

Нашу матушку ***.

"Каждый по-своему раскрывает свои чакры", как смешно пошутил по этому поводу другой депутат-коммунист всё той же Госдумы Коломейцев.

А мы-то думали, что они там делом занимаются, а там, оказывается, кружок по йоге.