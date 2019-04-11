Судан встаёт на военные рельсы. Наведёт ли армия порядок?

Специалист ИМЭМО РАН Николай Сурков — о том, как будет развиваться ситуация в североафриканской стране после военного переворота

Отстранение от власти президента Омара аль-Башира, правившего Суданом почти 30 лет, даёт новый шанс стране, которая, несмотря на огромные природные богатства, не могла преодолеть нищету и отсталость.

Военные обычно приходят к власти, когда гражданское правительство не справляется и теряет поддержку. Тогда армия заполняет вакуум и не допускает хаоса. В Судане повторился сценарий, который уже несколько раз можно было наблюдать на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Так было в Тунисе, Египте и даже совсем недавно в Алжире, где вмешательство генералитета стало самым веским аргументом в пользу немедленной отставки президента Бутефлики.

Недовольный тяжёлым экономическим положением народ выходит на улицы, начинаются попытки разгона и столкновения с силами безопасности, напряжённость растет, и тогда армия демонстративно встаёт на сторону протестующих и берёт ситуацию под контроль.

Важно, что к власти пришли не наспех сформированные группировки оппозиции, как в Ливии, а армия. Это институт, способный обеспечить порядок и пресечь поползновения различных повстанцев и сепаратистов, которых на окраинах Судана хватает. Если ещё военные не станут долго тянуть с восстановлением гражданского правления и проведут хотя бы через полгода выборы, то перед Суданом откроются интересные перспективы.

Разумеется, экономический кризис никуда не исчезнет. Однако уход аль-Башира, которого считают главным виновником военных преступлений и развязывания гражданской войны в одном из регионов страны — в Дарфуре, а также спонсором международных террористов, создаст условия для снятия с Судана международных санкций. Это поможет постепенно привлечь иностранных инвесторов, появится возможность брать кредиты и обращаться за помощью не только к соседям, но и к западным странам. Всё это должно в конечном счёте способствовать развитию экономики.

Если переворот в Судане не приведёт к гражданской войне и развалу страны, то негативные последствия для региона маловероятны. Зато, скорее всего, разрешится главная интрига последних двух лет: на чью сторону встанет новое правительство Судана в противостоянии между Саудовской Аравией и ОАЭ с одной стороны, и Катаром и Турцией с другой. Аль-Башир умело лавировал между соперничающими блоками, получая бонусы и от тех, и от других.

Саудовская Аравия, например, предоставила экс-президенту Судана более двух миллиардов долларов помощи и пообещала профинансировать ряд крупных проектов, а взамен получила около шести тысяч солдат для ведения войны в Йемене. В свою очередь, Турция и Катар получили право на освоение суданского острова Суакин в Красном море, что породило слухи о скором появлении там турецкой базы и вызвало недовольство в Эр-Рияде. Теперь Судану придётся выбирать — или Саудовская Аравия, или Катар, потому что новому режиму срочно понадобятся вливания иностранной помощи.

Переворот в российских интересах

В предыдущие годы президент аль-Башир неоднократно пытался сделать Россию своим союзником. Он предлагал Владимиру Путину разместить в Судане военную базу на Красном море, демонстрировал заинтересованность в приобретении истребителей Су-30 и Су-35, а также зенитных ракетных комплексов С-300. Российские нефтяные компании "Роснефть", "ЛУКойл" и "Татнефть" получали приглашения вести разработку суданских нефтяных месторождений. С РЖД велись переговоры о модернизации железнодорожной системы Судана, а с "Росатомом" — о строительстве атомной электростанции.

Однако Москва вела себя осмотрительно и не спешила распахивать объятия. Если оценить ситуацию реалистично, то у аль-Башира попросту не могло быть средств на все эти грандиозные проекты и закупки очень дорогостоящей высокотехнологичной техники. Реальность куда скромнее. Например, военно-техническое сотрудничество между РФ и Суданом строилось вокруг закупок вертолётов, бронетехники, стрелкового оружия, а также модернизации ранее поставленных советских образцов вооружения. Судану едва хватало денег на импорт более дешевой китайской продукции. Что касается политических выгод, то в благодарность за базу на Красном море аль-Башир рассчитывал на защиту от давления со стороны США.

Похоже, что фантастические предложения аль-Башира ушли вместе с ним, но реальные интересы оборонно-промышленного комплекса России вряд ли пострадают. Армия Судана будет и дальше покупать новую технику и ремонтировать имеющуюся. Более того, богатые страны региона вроде Саудовской Аравии могут спонсировать дополнительные закупки, чтобы поддержать новый режим. Модернизация железных дорог и развитие энергетики тоже по-прежнему актуальны. Если у нового правительства будут серьёзные намерения, оно вполне может возобновить диалог.

Другое важное направление для будущего сотрудничества — добыча ресурсов. Судан богат полезными ископаемыми, в частности, цветными металлами, но из-за международной изоляции, непонятных перспектив режима и отсутствия элементарной транспортной инфраструктуры крупные транснациональные игроки не спешат там работать. Так что пока серьёзной конкуренции там нет. Если исчезнет угроза санкций и политической нестабильности, то российским компаниям, которые традиционно смелее зарубежных, будет гораздо легче прийти в Судан.