Зависшие в сети. Как не проспать цифровой суверенитет?

Журналист Михаил Шахназаров - о том, как Россия пытается предотвратить цифровую катастрофу

Чего только в нашей жизни не бывает! Вот просыпаешься утром, выстраиваешь планы на день и решаешь посмотреть новости, погоду, а потом и вызвать такси. Берёшь с прикроватной тумбочки планшет и через мгновения понимаешь, что никаких новостей, никакой погоды, никакого такси не будет. Да может и самой работы не будет, а будет день ада от клиентов.

Ведь работаешь ты в интернет-магазине. А самого интернета нет и не предвидится. Ни Wi-Fi нет, ни LTE нет. Судорожно набираешь номер телефонного оператора, а тебе сообщают, что время ожидания ответа оператора три часа и восемнадцать минут. Пытаешься вызвать такси, а тебе обещают машину к вечеру. Ведь вся Москва парализована. Да что там Москва?! Вся Россия встала в пробки, в очереди, а что на лицах людей? И все восклицают: "Без интернета как без рук, без ног и головы!"

А когда он появится, никто не знает. И ваши компьютеры превращаются в печатные и игровые машины, а вы направляетесь в ближайший магазин за кнопочным телефоном. Вот вы сейчас скажете, что это фантастический сценарий, который невозможен.

Ещё как возможен! Или вы забыли как единственными доказательствами научно-технического прогресса в вашем доме были телевизоры, радиоприёмники и магнитофоны. Я уже писал о том, как на примере социальных сетей можно наблюдать за выдавливанием нас из всемирной паутины.

То есть, модераторы открытым текстом говорят вам, что вы ещё не доросли до уровня, позволяющего вкусить все прелести европейских и американских ценностей. И как бы намекают, что если вы не станете такими как мы, то вообще осуществим угрозу американцев и отключим Россию от интернета.

Мне уже удалось выслушать мнение: "Да пускай отключают! Жили наши предки без без интернета, и мы проживём!" Ну да... наши предки, особенно древние, и без медицины современной жили. Правда, не так долго как сейчас, но жили. Этот пример привожу не случайно. Сейчас любая отрасль зависит от интернета, от электронных баз данных, средств оперативной связи. И когда раздались голоса против законопроекта о надёжном Рунете, стало забавно. Напомню, сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект об автономном рунете. И тут же появились заголовки в СМИ о том, что депутаты "окукливают" и "огораживают" интернет.

Громче всех кричат те, кто без интернета своей жизни не мыслит. То есть, молодые девушки и парни, пораженные новостями про 20 млрд рублей, которые выделяют на проект "Информационная безопасность".

Рачительность хорошее качество, но считать надо уметь. Дело в том что в случае отключения нас от инета, потери составят более 20 млрд рублей в день! Да, да, именно так и никак иначе.

Банки, страховые компании, логистические фирмы, гостиничный сектор, всё это не зависнет, а полетит в гигантскую пропасть, и падение это будет не остановить. Вот представьте, что люди не смогут снять деньги с кредитки, да и расплатиться ей в продуктовом магазине им тоже не удастся.

Поэтому такой закон необходим, необходимо дублирование всех данных, способное в случае отключения России от интернета, запустить собственную сеть. И деньги, выделенные на программу, по-настоящему обезопасят нас не от проблем, а от катастрофы. Ведь американцы не делят мир на виртуальный и реальный, когда речь идёт о настоящем беспределе.

Достаточно вспомнить отключение интернета в Сирии, которое произошло в 2012 году. Когда более двух суток вся страна не имела доступа к сети. Причиной стали действия АНБ США, при которых использовались "закладки", внедренные в программное обеспечение оборудования маршрутизации крупнейшего национального оператора связи. Эти факты обнародовал Эдвард Сноуден.

Можно привести и другие примеры. Когда речь идёт об интересах США, они открыто заявляют, что распространяют юрисдикцию США в онлайн-среде за пределы территории Штатов. И чем быстрее мы примем закон, тем спокойнее будем ощущать себя вне зависимости от настроений американцев.