Батька берёт в заложники нефтяную трубу

Политолог Дмитрий Родионов — о том, что угрозы Александра Лукашенко всё больше напоминают политический шантаж от отчаяния.

В Минске объявили о закрытии пяти участков трубопровода "Дружба", по которому российская нефть поступает европейским потребителям. По словам вице-премьера Игоря Петришенко, им якобы необходим ремонт. Чиновник также добавил, что это нужно было сделать ещё полгода назад, однако тогда в Минске решили "не подводить партнёров", так как проводить ремонт, не перекрывая трубопровод, невозможно.

Что ж, можно было бы поверить в это, если бы не удивительное "совпадение" по времени с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко. Днём ранее он обвинил Россию в "выкручивании рук". Поводом стало решение Россельхознадзора с 12 апреля ввести запрет на ввоз из Белоруссии яблок и груш.

Лукашенко это, похоже, вывело из себя, он выступил крайне эмоционально, заявив, что Россия вводит против них санкции и что добро, которое они делают для неё, постоянно оборачивается злом для них. И как бы невзначай добавил, что при необходимости Минск будет закрывать нефтепроводы для ремонта, несмотря на транзит через них российской нефти. И сразу поручил министрам сделать это, "если нужно".

Эта мера направлена на борьбу с подсанкционной продукцией из Европы, которая под видом белорусской попадает на российский рынок. И уже не первый год, просто раньше на это закрывали глаза. То ли объём "запрещёнки" превысил какие-то допустимые пределы и терпение Москвы лопнуло, то ли таким образом решили ответить на инициативу Минска повысить тариф на транзит нефти сразу на 23 процента.

Вообще-то, ежегодное повышение тарифов — нормальная практика, но на 5−7 процентов, а никак не на 23! Политическая подоплёка очевидна. Мне одному кажется, что это уже откровенный шантаж за неимением иных инструментов?

Напомню, предложение о повышении тарифа на прошлой неделе, очевидно, стало ответом Батьки на российский "налоговый маневр", смысл которого — в постепенном повышении НДПИ при обнулении пошлин на вывоз нефти. Главным пострадавшим оказалась Белоруссия, которая привыкла зарабатывать на этих пошлинах, продавая российскую нефть за рубеж. Иными словами, Минск лишили "кормушки", что никак не могло устроить Лукашенко, который уже несколько месяцев повторяет мантру о том, что Москва должна теперь это компенсировать.

В Москве позицию белорусских партнёров назвали "спорной", дав понять, что на такие условия не согласятся, разбираться теперь должны антимонопольные службы. Видимо, осознав, что добиться своего всё равно не получится, Лукашенко вышел из себя и перешёл к откровенным угрозам.

Государству нужны деньги, и, наверное, иного способа заработать их быстро просто нет. А ведь потеря доходов — это путь к деградации экономики, росту социальной напряжённости и политическим волнениям со всеми вытекающими. Видимо, на это и рассчитывает Лукашенко при диалоге с Москвой: мол, не дадите денег — не дай бог до "майдана" дойдёт. Вам это надо?

Однако Москва, судя по всему, слушать это устала. Лукашенко хочет дружбы за счёт России, при этом никаких реальных шагов по интеграции не делается, чуть что — он говорит об угрозе суверенитету, происходят публичные "обнимашки" с Порошенко, реверансы в сторону США, заявления о пренебрежении Москвой нашей священной дружбой.

Действия Москвы логичны. Извините, но чем глубже интеграция — тем большей частью суверенитета придётся жертвовать. Не хотите интегрироваться теснее — ваше дело, никто не заставляет и не оспаривает вашего права на независимость, но с какого чуда мы вам тогда должны делать скидки как собственным контрагентам, продавать газ по внутренним ценам, закрывать глаза на поставки "запрещёнки", сохранять пошлины на вывоз нефти?! Дружба дружбой, а бизнес есть бизнес.

И уверен, что Батька всё это прекрасно понимает, но иных инструментов, кроме как шантажировать, у него не остаётся. Вот только кого он запугивает? Во-первых, нефть по "Дружбе" идёт не только европейским, но и белорусским потребителям, во-вторых, в крайнем случае Москва просто откажется от белорусского транзита. Так кому он сделает хуже?

В Кремле пока на выступления Батьки, зная его вспыльчивость, реагируют спокойно, предлагая для начала "поменять тональность". Хочется надеяться, что здравый смысл в Минске ещё не утратили и дальше угроз дело всё же не зайдёт.