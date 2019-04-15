Рождённые в эпоху кредитов. Дошколят научат обращаться с деньгами

Общественный деятель Ирина Волынец — о том, кому и зачем понадобилось программировать на работу с банками детей, которые только учатся читать, и кто главный бенефициар этой программы.

Сегодня в СМИ появилась замечательная новость — Министерство просвещения и Центробанк подготовили методические рекомендации по финансовой грамотности для детей в возрасте от пяти до семи лет.

Под такой "вывеской" можно предложить детям что угодно. По сути, обучение финансовой грамотности означает умение грамотно распоряжаться своим доходом: куда инвестировать, а также как пользоваться кредитами, то есть выплачивать проценты.

Учитывая, что время на обучение у детей в дошкольном возрасте — не резиновое, будем исключать или сокращать одни уроки и заменять их другими? Музыка, танцы, чтение, рисование, английский, шахматы, робототехника — что из этого прекрасного набора предлагают заменить рассказами о том, как формировать свою банковскую историю и жить в кредит? Другими словами, нам рекомендуют правильно воспитывать в детях зависимость от банков? Делать из них меркантильных рабов? Не космонавтов и учёных, как прежде, а продвинутых пользователей банковских услуг?

Считаю, обучать детей финансовой грамотности нужно в более позднем возрасте, а не когда ребёнок учится читать, писать и, можно сказать, только открывает для себя мир.

Как можно объяснить пяти-шестилетнему малышу, который только учится считать, такие вещи, как проценты, на которых построена вся финансовая грамотность? Ведь именно проценты основа роста денег — как инвестиций, так и множества других операций, связанных с их ростом.

Прежде чем рекомендовать такие вещи, необходимо ознакомить родителей и учительское сообщество с этой уникальной методикой. С карманными деньгами ребёнок начинает знакомиться только в начальной школе, когда самостоятельно делает покупки. В детском саду мало у кто из детей есть свои деньги.

Наверное, при правильном подходе можно и в этом возрасте детям что-то объяснить. Но меня больше волнует, что под видом финансовой грамотности будут формировать потребительское сознание, направленное на чрезмерное потребление, что называется "не по доходам", которое как раз и заводит в дальнейшем людей в кредитное рабство. А когда человек сидит на кредитной игле, он не живёт полноценной жизнью, а только бегает и ищет, где взять деньги на очередной взнос.

Сейчас подавляющее большинство молодых семей распадается именно из-за финансовых проблем, из-за трат, которые не соответствуют уровню дохода. При формировании финансовой грамотности нужно обучать не только тому, как потратить, но и как сохранить деньги, как повысить доход, преумножить деньги, грамотно инвестируя.

Главное, кто является бенефициаром этой программы, кто ее лоббирует? Лично у меня это решение вызывает очень большие сомнения и множество вопросов.

Если сравним в процентном соотношении закредитованность россиян и американцев, оно будет в нашу пользу. Хотя сейчас самые бедные слои продолжают влезать в кредиты, но в процентном отношении население у нас берёт кредиты меньше, чем в странах Запада.

В Америке и Европе кредит начинается с обучения. Очень долго бывшие студенты отдают сначала кредит за высшее образование, а потом за жильё. Следующие поколения расплачиваются по долгам предыдущих. Слезть с кредитной иглы там практически нереально. Именно поэтому в Америке так страшно оказаться безработным.

При просрочке платежа включаются бешеные капиталистические проценты, которые стирают человека в порошок и лишают возможности дальше нормально существовать. Страховая медицина в Штатах при неоплаченной страховке не позволит вызвать даже скорую помощь. Притом медицинская страховка стоит огромных денег, позволить её себе могут далеко не все.

Именно таким образом, не только в переносном, но и в прямом смысле, происходит программирование жизни в кредит. Едва родившись, ребёнок наследует долги родителей. Можно сказать, уже рождается в кредит. Полагаю, сейчас у нас уже с раннего возраста, когда ребёнок только начинает учиться писать и читать, хотят вложить ему в голову установку, что он обязан до конца жизни работать на банковские проценты. По сути, мы кормим банки, когда выплачиваем проценты по кредиту.

Причём на Западе проценты по ипотечному кредиту значительно меньше, чем у нас, а на бизнес есть даже отрицательный кредит, когда отдаёшь банку меньше, чем взял, в случае успешной реализации своего бизнес-проекта.

Уже сейчас можно видеть, как реклама формирует тренды: у каждого успешного молодого человека должна быть последняя модель дорогого гаджета. И наиболее подвержены этому подростки. А бремя потребления ложится на плечи родителей. Это не культура, а культ потребления, когда люди стремятся жить не по средствам, берут в кредит абсолютно всё — начиная от бытовой техники, без которой вполне можно обойтись, если на неё ещё не заработал, и заканчивая путешествиями.

Если на предлагаемых нашим детям уроках ещё в детском саду будут рассказывать, что жизнь в кредит — это норма и так делает весь мир, это не станет благом для нашей страны.

Уверена, большинство здравомыслящих родителей будут против этой инициативы. Ведь мы понимаем, на какие деньги будет проводиться просвещение. Если это государственные гранты, те ли это расходы, которые сейчас необходимо финансировать? Может быть, лучше на них поддержать самые малообеспеченные семьи, чтобы они как раз не влезали в кредиты?