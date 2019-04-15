Как Европа капитулирует в санкционной войне с Россией

Доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян — о том, почему Запад хочет возвращения России в ПАСЕ и почему Москве стоит туда вернуться.

Европейские политики заговорили о необходимости возврата России к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Причина проста — в июне наступает два года, как Москва не платит членские взносы.

Решение Москвы было резонным — её лишили права голоса, и Кремль поступил по принципу американских колонистов — "Нет налогам без представительства". Но по регламенту после двух лет неплатежей Совет Европы должен принимать решение об исключении неплательщика из своих стройных рядов. А исключать не хочется.

Во-первых, потому что тогда Совет Европы окончательно лишится российских взносов. В ПАСЕ надеются, что это лишение временное, ведь оно стало причиной сокращения бюджета Совета Европы на 9%.

Во-вторых, европейцы пытаются сохранить институциональное влияние на Москву. Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупреждает, что эта организация — единственная, в которой Россия связана с Европой обязывающими её юридическими нормами. Например, через Европейский суд по правам человека, куда могут обращаться российские граждане.

Наконец, в-третьих, выход России из Совета Европы станет серьёзным имиджевым ударом для этого самопровозглашённого элитарного клуба.

Неудивительно, что за идеей не допустить выхода России из Совета Европы стоят не простые бюрократы. Власти Германии, ещё недавно чуть ли не возглавлявшие антироссийский лагерь в ЕС, сейчас понимают бессмысленность дальнейшей конфронтации и ищут пути, если уж не для нормализации, то как минимум для стабилизации отношений с Москвой. В том числе и через ПАСЕ.

В организации всерьёз обсуждается вопрос не наказания России, а снятия с российской делегации санкций и возвращения её в Парламентскую ассамблею. Украинских депутатов с их претензиями "что вам важнее — деньги или принципы" немцы, по словам самих же украинцев, послали куда подальше.

Кремль уже выставил свои условия. Россия готова снова выплачивать свой взнос в ПАСЕ (и даже, возможно, заплатить те деньги, которые не платила два года), но лишь после уступок со стороны Совета Европы. И речь идёт не только о возврате российской делегации права голоса. Москва требует внесения изменений в регламент, которые впредь не позволят ассамблее дискриминировать Россию и ограничивать её права. Причём все эти поправки должны быть приняты до июньской сессии, где будут избирать генсека Совета Европы.

Некоторые российские эксперты считают это предложение компромисса в лучшем случае бессмысленной тратой денег, а в худшем — капитуляцией "прозападных элит России" перед Европой. Они уверены, что нужно выйти из подвешенного состояния и покинуть организацию. Ведь даже если поправки в регламент будут приняты, они не изменят русофобские настроения, царящие среди европейских парламентариев.

Однако возвращаться всё равно стоит. Совет Европы был, есть и останется одной из крупнейших европейских площадок для парламентской дипломатии. Да, там много русофобов, однако есть и нейтральные политики (особенно из стран Западной Европы), с которыми нужно дискутировать и обсуждать различные аспекты российско-европейских отношений.

Кроме того, сам по себе факт возвращения России к полноценной работе в ПАСЕ на российских условиях становится серьёзнейшей победой Кремля в нынешнем российско-западном конфликте. Впервые за пять лет Запад не только снимает введённые против России санкции, но и кодифицирует отказ от дальнейшего санкционного подхода в рамках Совета Европы. Да, пусть это всего лишь Совет Европы, однако такое решение пробивает Окно Овертона и снимает у европейских политиков психологические ограничения для дальнейшего отказа от санкций.

Именно поэтому Москве не нужно суетиться, не стоит ниоткуда самостоятельно выходить, а следует занять наиболее выигрышную пассивную позицию. Тогда любой исход дела будет в пользу Кремля. Если Совет Европы примет решение исключить Россию — что ж, это будет их решение. Если немцы преуспеют, и Совет Европы пойдёт на выполнение российских условий — получится, что Москва победила.

Если же Совет Европы не исключит РФ, но и не выполнит её условия, то Россия сохранит членство в Совете без необходимости платить за членство в ПАСЕ. Тоже не самый плохой вариант.