Сталина на вас нет. Почему россияне всё больше любят советского вождя?

Политолог Дмитрий Родионов — о причине роста популярности Иосифа Сталина у жителей России.

Уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований, сообщает "Левада-центр". По сравнению с прошлогодним опросом доля тех, кто относится к Сталину с "восхищением", увеличилась с 2 до 4%, а тех, кто с уважением, — с 29 до 41%. В целом суммарный уровень тех, кто положительно относится к советскому вождю, составил 51% от числа опрошенных. 70% граждан определяют роль Сталина в истории страны как "скорее или целиком положительную".

Достаточно обратить внимание на то, кем именно проводился опрос. "Левада-центр" занимается трансляцией точек зрения, близких к либералам, в 2016 году центр был даже внесён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Задача подобного опроса ясна и понятна — поднять тревогу: мол, граждане, демократическое отечество в опасности, россияне снова хотят Сталина, значит, будут репрессии и прочее.

То, что россияне "снова" хотят Сталина, вообще-то не новость. Эксперты давно говорят о том, что наши граждане периодически испытывают синдром ностальгии по "сильной руке". Обычно такое происходит в годы социально-экономических неурядиц, когда население начинает обращаться к истории. Мол, были люди в наше время, была великая страна. При этом, по мнению большинства, репрессии в тот период были оправданны политической необходимостью суровой эпохи.

Кстати, если кто не в курсе, у нас большинство граждан одобряет возвращение смертной казни. Причём не только за такие ужасные с точки зрения морали преступления, как педофилия, но и, к примеру, за коррупцию. Под боком пример динамично развивающегося Китая: почему бы и нам "не...", как, вероятно, считают многие.

Казалось бы, лихие 90-е давно кончились и у нас достаточно устойчивая и сильная власть, но россияне всё равно ностальгируют по той — советской вертикали, и дело тут не во внутренних проблемах, бедности и коррупции, которые у нас так и не были искоренены. Дело — в реакции на то отношение к нам наших соседей и партнёров, что мы утратили.

По всему миру идёт планомерное переписывание истории. В первую очередь в странах Восточной Европы и бывших советских республиках. Если четверть века назад это было только в Прибалтике, которая изначально свою национальную идею строила на русофобии, то сегодня это уже тенденция.

Самый яркий пример — Украина, где пособников Гитлера уравняли в правах с ветеранами ВОВ, само понятие Великая Отечественная война попало под запрет, как и вся символика, связанная с войной. Сегодня реальностью в этой стране стали переименованные и разрушенные памятники, нападения ультраправых молодчиков на ветеранов и даже на детей, с которых они срывают георгиевские ленточки.

А что происходит в Польше? От участия в создании коллекции Собибора Россию внезапно отстраняют, несмотря на то что именно советские офицеры сыграли ключевую роль в организации восстания. На мероприятия по поводу годовщины начала Второй мировой войны нас демонстративно не приглашают, обвинив в том, что Россия чуть ли не сама развязала войну.

При этом Старая Европа и стоящая у неё за спиной Америка всячески потакают этим процессам, разжигая пламя русофобии везде, где это только возможно. Кто-то будет удивляться после этого, что в России происходит обратная реакция?

Поймите, господа, чем дольше вы будете твердить нам, что Сталин плохой, тем сильнее россияне будут хотеть Сталина, ведь именно при нём мы выиграли ту войну, при нём мы за короткие сроки подняли страну из руин и построили сверхдержаву. Своими попытками переписать историю вы пытаетесь вычеркнуть из неё Россию, а нам это не нравится. Россияне инстинктивно понимают, что все обвинения против Сталина, против СССР — это обвинения против русскости, против всех нас.

Недавно я наткнулся в новостях на кричащий заголовок "Москвичи обсуждают памятник Берии". На деле просто шла дискуссия в одном из блогов по поводу заслуг наркома в создании нашего "ядерного щита", но СМИ быстро превратили это в топовую новость. Так или иначе, тут важен сам факт наличия дискуссии в обществе.

Россияне хотят знать и чтить тех исторических личностей, которые создавали величие России, вне зависимости от их плюсов и минусов. Сегодня, когда НАТО приблизилось к нашим границам, когда США демонстративно выходят из ДРСМД, обрекая мир на новую гонку вооружений, подставляя его под опасность новой мировой войны, всё больше будет расти спрос на таких, как Сталин, потому что это он в своё время предотвратил ядерную войну, и глупо это пытаться отрицать.

Потому что он олицетворяет не только тёмные стороны нашей истории, но и победы, каких не было ни у кого в мире. И чем больше нас будут пытаться лишить этих побед, тем сильнее будет сопротивление. Не хотите Сталина? Прекратите создавать нам угрозы, они рождают соответствующую реакцию. Просто не пытайтесь перегибать палку — она ведь может, распрямившись, больно заехать в лоб.