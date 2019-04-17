Пожар в Нотр-Даме как ответ на бурю в христианском мире

Политолог Владимир Тихомиров о шокировавших мир действиях пап: экс-понтифика Бенедикта XVI и действующего — Франциска.

Собор Парижской Богоматери загорелся в Великий понедельник Страстной недели, когда католики в прежние времена вспоминали события последней недели земной жизни Христа. Именно в понедельник Господь и совершил изгнание торгующих из храма в Иерусалиме, что, как утверждают некоторые богословы-евангелисты, стало пророчеством грядущего разрушения не только храма, но и всего Иерусалима, а также изгнания евреев. Впрочем, и тогда пророчествам, как и сейчас, никто не верил.

Между тем накануне пожара в Париже произошло два события, вызвавших настоящую бурю в христианском католическом мире.

Во-первых, действующий папа римский Франциск шокировал всю западную общественность: на переговорах в Ватикане с лидерами Южного Судана он опустился на колени и стал целовать туфли лидеров правительственной делегации во главе с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром. Исламские политики прибыли в Ватикан сразу после визита главы Римско-католической церкви в Марокко, чтобы обсудить с понтификом перспективы примирения вялотекущей гражданской войны.

Как позже заявил сам папа Франциск, на такой шокирующий шаг он пошёл, чтобы уговорить исламских генералов быстрее сесть за стол переговоров. Но факт остаётся фактом: никогда ещё в истории предстоятель Римско-католической церкви так не унижался перед земными властителями. Но, похоже, папе Франциску, который думает только о личном пиаре и посмертной канонизации в ранге святого, совершенно всё равно, как весь остальной мир воспринимает Католическую церковь.

Сама же католическая церковь в эти дни обсуждала первое послание миру от бывшего папы римского Бенедикта XVI, который прервал обет молчания, данный им после отставки. В своём послании папа дал гневную отповедь тем, кто сегодня предаёт проклятиям всю Католическую церковь за разоблачение священников-педофилов. По мнению богослова, педофилия среди церковного клира стала закономерным следствием проникновения гомосексуальной пропаганды во все слои общества. Бенедикт XVI пишет: "Во многих семинариях образовались гомосексуальные сообщества, которые действовали более или менее открыто и заметно изменили климат в их стенах". В итоге гомосексуальное лобби попыталось реформировать "под себя" саму суть католического вероучения и изменить представление о морали как о вневременной абсолютной ценности.

В конечном счёте, утверждает бывший понтифик, атмосфера разврата и вседозволенности привела к тому, что Бог был изгнан из жизни западного общества. "В общественной жизни Запада Бог сегодня отсутствует, ему больше нечего предложить этому обществу, — пишет Бенедикт XVI. — Поэтому так резко упал уровень человечности. Тут и там само собой разумеющимся становится зло, разрушающее человека".

Но способен ли пожар в соборе Парижской Богоматери пробудить от летаргического сна христианскую Европу? Способны ли сами европейцы вспомнить, что Notre Dame — это вовсе не музей, а прежде всего храм Божий, в котором должна быть живая христианская жизнь? На все эти вопросы нет ответов.