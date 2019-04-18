Цирк и кандидаты. Запасаемся попкорном перед дебатами на Украине!

Политолог Дмитрий Родионов — о массовой группе протеста против Порошенко и подготовке к зрелищным выборам.

До второго тура выборов на Украине — два дня. Но, несмотря даже на то что фаворит известен — у Зеленского, согласно опросам, — 73%, у Порошенко — 25%, — говорить о том, что результат предрешён, рано.

Разрыв — значительный. Но это опросы, и все они — ангажированы. Сам Порошенко утверждает, что, согласно телефонному опросу, за него уже 40%. Если можно "нарисовать" результат опросов, то почему нельзя "нарисовать" результаты выборов?

Задача у Порошенко — выиграть с минимальным реалистично выглядящим отрывом. А учитывая отрыв оппонента, это случится, только если сторонники Зеленского массово не придут к урнам, а сторонники Порошенко — наоборот.

Зачастую сторонники очевидного фаворита действительно не ходят голосовать во втором туре, уверенные в победе своего кандидата, а вот сторонники проигрывающего — мобилизуются. Схема известная, но поможет ли она Порошенко?

Тех, кто пойдёт голосовать за Зеленского, условно можно разделить на две группы. Есть категория людей, которые реально поддерживают актёра, и те, кто готов поддержать любого, лишь бы не дать переизбраться Порошенко. Последних бесполезно переубеждать: они придут хоть в дождь, хоть в град, хоть в землетрясение и проголосуют против Порошенко. Остальных можно попытаться оставить дома, тем более что подавляющее их большинство не фанаты Зеленского, а те, кто голосует "по приколу". Согласно данным группы "Рейтинг", 20% опрошенных считают, что, голосуя за Зеленского, голосуют собственно за него, а 66% таким образом выражают протест. Существенно, правда?

Плюс есть ещё неопределившиеся (18%) и те, кто не намерен голосовать, — 10%. Вот их, а также "приколистов" Порошенко должен попытаться убедить проголосовать — не за себя, а за стабильность против неопределённости. Против человека, у которого нет ни команды, ни плана.

Зеленский — не политик. Это первый конёк Порошенко. А может, Зеленский окажется слаб и пойдёт на компромисс с Москвой? Это второй. По данным "Рейтинга", среди избирателей Порошенко почти 40% голосуют не столько за него, сколько против Путина. Судя по воинственной риторике Зеленского в адрес Москвы, игнорировать это он не может.

Конечно, с его рейтингом ему лучше всего было бы все эти дни просто молчать. Но и это Порошенко смог бы использовать: молчит — значит сказать нечего. Отказ Зеленского от дебатов был бы равен признанию в неготовности быть президентом.

Изюминка предстоящих дебатов между Порошенко и Зеленским — в отказе транслировать их украинскими каналами и согласии на трансляцию российскими: оба кандидата могут обвинить друг друга в работе на Москву.

А Москва подкидывает ещё идею для обсуждения: Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям. Теперь Зеленский заявит, что это Порошенко довёл до такого своей бездарной политикой. А тот ответит, что в Москве уже ждут Зеленского на ковёр в качестве президента, предлагая месячную отсрочку, чтобы принять решение о "капитуляции".

По поводу отдельных разрешений можно домыслить, что если какая-либо область продемонстрирует лояльность России, то она и получит в награду топливо, а если Киев будет пытаться этому помешать, то лишь усилит ненависть к себе.

Самое смешное, что наверняка кандидатура Зеленского изначально самим же Порошенко утверждалась в качестве спарринг-партнёра, но едва ли он ожидал, что "подсадная утка" внезапно поставит его на грань выживания. На те же грабли в своё время наступил Янукович. Порошенко рискует повторить его ошибки без "майданов". В любом случае выборы уже войдут в историю как самые яркие и феерически пустые, когда люди вынуждены выбрать из двух зол.