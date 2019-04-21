Теракт на Шри-Ланке. Что хотели доказать экстремисты

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров — о том, что угроза экстремизма расползается по всему миру.

Серия из восьми взрывов прогремела на Шри-Ланке сегодня в церквях во время пасхальной службы, в отелях, а также рядом со столичным зоопарком и в районе Дематагода. Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Власти Шри-Ланки уже заявили, что установили организаторов взрывов, но пока нет деталей. Думаю, это дело рук одной из террористических организаций экстремистского толка.

Восемь взрывов в христианских храмах и в отеле на Шри-Ланке, такое огромное число жертв именно в день празднования католической Пасхи — всё это направлено против христианских общин.

Неважно, сколько христианских церквей находится в этой стране, важен факт — против кого это сделано. Террористы показали, что они против "неверных", как они это называют.

Многие эксперты указывают на ИГИЛ*. Но, после того как эта организация потерпела военное поражение в Сирии, по всей Европе, во многих странах образовалось множество небольших ячеек, которые действуют без единого руководства, под разными названиями.

Если верить информации, которой располагают российские спецслужбы, то сейчас только в Европе находятся 1500 установленных боевиков, бежавших из Сирии. Террористы сейчас могут перемещаться по всему миру.

Большое число смертников и то, что никого не удалось задержать сразу после терактов, то есть они смогли обезопасить себя, а весь мир сейчас обсуждает эту трагедию, свидетельствует, что это была продуманная, спланированная операция большой организации.

Хочу подчеркнуть, если кто-то думает, что экстремисты, которые сбежали из Сирии, сейчас находятся "законсервированными" в каких-то европейских странах и, оставшись без координирующего руководства, они ничего не будут делать, то это не так. Теперь каждая террористическая организация исламских экстремистов действует по своему наитию. Она решает, что хочет, когда и кого взрывать.

В Шри-Ланке, думаю, взрывы прогремели не для того, чтобы сменить власть или изменить концепцию развития страны. Это сделано для того, чтобы показать всему миру, что они — террористы — существуют, что они воюют, что будут взрывать и убивать. Это проблема мирового сообщества, которую мы до сих пор не можем решить.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.