Украина выбрала Зеленского. Что ждёт страну при новом президенте

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — об итогах президентских выборов на Украине и будущих проблемах нового президента Владимира Зеленского.

На Украине завершается, пожалуй, самый предсказуемый второй тур президентских выборов за всю недолгую историю этого государства. Владимир Зеленский не просто выигрывает — он громит нынешнего президента Петра Порошенко. Просочившиеся в прессу экзитполы показывали разницу между ними в 50, а некоторые даже в 60 и более процентов.

Причём громче всех высказалась Восточная Украина. Её регионы демонстрируют очень высокую явку — люди демонстративно приходят на участки и голосуют за "кандидата Зе", чтобы выразить презрение Петру Порошенко и политике его администрации. Западная же, на которую так надеялся нынешний президент со своей националистической риторикой, не дала ему достаточных голосов ни для победы на выборах, ни даже для однозначной победы в западноукраинских регионах. Шансы победить у него сохраняются лишь во Львовской, а также Тернопольской и Ивано-Франковской областях. И даже 1251 случай нарушений избирательного процесса, о которых сейчас говорят в штабе Зеленского, не позволит нынешнему президенту изменить ситуацию.

Пётр Порошенко проиграл — но вот стоит ли считать итоги выборов безусловной победой Зеленского? Отрыв практически в 80% — это колоссальная цифра для европейского государства (и, что самое важное, честная, без фальсификаций), однако именно она же может стать первым гвоздиком в крышку политического гроба президента Зе.

Ни для кого не секрет, что большинство из этих 80% не голосовали за Зеленского как за политика и человека. Они голосовали за "не Порошенко". Им, по сути, было всё равно, кто станет президентом — лишь бы не Пётр Алексеевич. И вот сейчас, когда украинцы убрали Порошенко, они будут внимательно смотреть на того, кто его заменил. Смотреть — и оценивать.

Зеленскому очень важно пройти этот экзамен — ведь для него избирательная кампания не закончена. Через полгода в стране пройдут выборы в Верховную раду, и партия будущего президента "Слуга народа" должна завоевать достаточно мест для того, чтобы сформировать большинство или же создать коалицию большинства. Согласно законодательству, Украина — парламентско-президентская республика, поэтому без поддержки в Раде Зеленский не сможет править.

Именно поэтому будущему президенту сейчас нужно не только не расплескать свою популярность, но и подкрепить её конкретными действиями. Такими, которые от него ожидает электорат.

Основных ожиданий три: повышение уровня жизни, мир в Донбассе и борьба с коррупцией. Первое из них Зеленский объективно выполнить не в состоянии. После пяти лет системной деградации экономики, после разрыва экономических связей с Россией и, наконец, после взятия на себя обязательства выполнять требования МВФ о затягивании поясов Зеленский не сможет за полгода добиться экономического прогресса. В лучшем случае он способен заложить основы — однако через полгода ему нужен не тренд, а результаты.

Второе ожидание будущий президент тоже отложит в долгий ящик. Да, Зеленский заявил о неприемлемости военного пути решения вопроса с Донбассом. Да, он дал понять, что готов вести переговоры с Москвой. Однако для появления возможности реинтегрировать ДНР и ЛНР в состав Украины Зеленскому нужно признать факт гражданской войны, начать выполнять минские соглашения и прекратить эскалацию конфликта с Российской Федерацией. Возможно, он сам к этому давно готов, однако пойти на такие шаги ему не дадут ни националисты внутри страны, ни, что более важно, внешние спонсоры. Американцы оказывают на неё огромное влияние, и целому ряду сил внутри США выгодно продолжение и даже обострение российско-украинского конфликта.

Поэтому единственный шанс Зеленского набрать реальный личный рейтинг — это заняться борьбой с коррупцией. Благо потенциальных жертв предостаточно — нынешние соратники Петра Порошенко, сотрудники его администрации, депутаты (а Зеленский уже заявил, что будет снимать депутатскую неприкосновенность).

Да, некоторые сейчас пытаются получить иммунитет от Запада (например, генпрокурор Юрий Луценко, который ради Трампа начал расследование вмешательства администрации Порошенко в американские выборы 2016 года на стороне Хиллари), однако у других иммунитета нет. Нет его, судя по всему, и у самого Петра Порошенко, посадки которого хочет значительная часть украинского общества.

Сам Порошенко понимал, что защитить его могут лишь высокие результаты второго тура, а 22–25% высокими отнюдь не являются. Именно поэтому нынешний президент на всех включениях 21 апреля такой грустный, а сами украинцы говорят, что ему уже в ближайшее время может наступить "Зе end" — конец. И чтобы он от него не сбежал, некоторые активисты уже предлагают ограничить Петру Порошенко выезд из страны.