Арифметика Навального. Борьба с коррупцией стоит миллионы

Журналист Михаил Шахназаров — о том, как Алексей Навальный "натрудился" на 62 млн "биткоиновых" рублей.

Как-то в 90-х мне рассказали историю одной интересной женщины из эскорта. Была она красивой и образованной, имела связи в бизнес-элите, и вскоре один из дельцов предложил Ирине (назовём её так) очень приличную сумму за распространение информации, порочащей его конкурента.

Ира блестяще справилась с заданием, а потом вошла во вкус и слив компромата стал для неё чуть ли не основной статьёй заработка. Схема была проста. Ирине приносили деньги, снабжали информацией, а она технично её распространяла. Стоит ли говорить, что информация в большинстве случаев была абсолютно "левой", а если говорить языком литературным — недостоверной. Жадность толкала Ирину на совсем уж рискованные предприятия, и в итоге закончила она очень и очень печально.

Когда я первый раз ознакомился с сенсационными публикациями от Алексея Навального, то сразу понял, что к громким и зачастую липовым расследованиям Алексей никакого отношения не имеет. Ну не тянет этот инсургент с прозрачными и большими глазами на роль Пинкертона или майора Пронина. И подтверждение тому нашлось.

Алексей настолько увлёкся своими бьютиблогерными восклицаниями "Вау!", что напрочь позабыл об осторожности и конспирации. И данные о транзакциях его биткоиновых кошельков стали достоянием гласности. Алексей ведь любит гласность! А она не должна быть выборочной и половинчатой. И вот как выглядит финансовая движуха, выражаясь языком бьютиблогеров, на счетах Навального.

Шестого февраля прошлого года счёт пополняется на 1 010 000 рублей, а девятого февраля на 4 515 000 рублей. Аккурат между этими датами, а если быть точнее, то восьмого февраля, появляется материал про Олега Дерипаску. "Вау!", — восклицает Алексей и начинает рубить биткоины так, что электрические фермы не успевают поставлять лоховской ток для производителей виртуальной валюты.

22 ноября на счёт звонко падают 19,9 биткоина. А это вам не шутки. Это 5 589 000 рублей, кстати. И, о чудо! В этот же день выходит материал об английском гражданстве Сергея Брилёва.

И если посмотреть на всю выписку, то видишь абсолютную закономерность: упали биткоины — вышло расследование.

И нападало всего в копилку Алексея 165,6 биткоина, а ежели перевести в рубли, то целых 62 339 000 рублей.

Вы уже порадовались за подчинённых Навального, сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"? Увидели бонусы, отдых за счёт фонда, подарочные карты в медицинские центры и гипермаркеты?

Зря порадовались.

Многие из этих людей давно не получают зарплату и сами удивляются результатам расследований, к которым они не имеют никакого отношения. Вот такая вот история успеха от Алексея Навального, считающего Россию страной без возможностей.

Алексей успевает получить деньги и с России, благодаря решениям ЕСПЧ, и с хозяев, готовых платить лишь за размещение материалов. То есть никакой оппозиционности больше и в помине нет. Есть интернет-площадка с некоторым числом подписчиков, на которой Алексей и зарабатывает.

Не удивлюсь, если за суммы, от которых невозможно отказаться, он станет рекламировать и порносайты, и интернет-магазины для взрослых.

Но, может, это вопрос будущего. И Алексей ещё не раскрылся, а его фирменное бьютиблогерское "Вау!" — какой-то тайный сигнал...