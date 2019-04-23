Порошенко хочет повторить "вторжение" в Россию. Пройдёт ли тест Зеленский?

Политолог Дмитрий Родионов — о стремлении Украины освободить своих моряков и возможных "подставах" Порошенко.

Стало известно о том, что бойцы 73-го морского центра специального назначения ВСУ начали учения по абордажу судов. Сразу вопрос: кого они тренируются захватывать? Может, пиратов? Вряд ли. Аденский залив далеко, а в Чёрном море пиратов пока не наблюдается.

Единственное, что приходит в голову: они собираются захватывать российские суда. Об этом они сами не раз говорили. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждал, что "если Россия незаконно захватывает наши корабли и сажает наших моряков в тюрьму, то и российские корабли должны быть задержаны".

Так он прокомментировал "керченский инцидент", в ходе которого три украинских судна пытались без разрешения прорваться в Азовское море и совершенно предсказуемо и законно были задержаны российскими пограничниками. Моряков сейчас судят в России за нарушение границы, а на Украине их считают "военнопленными".

У нас своя правда: есть законы России, мы их соблюдаем. У них — своя, по их законам и Крым всё ещё территория Украины. Спорить и убеждать тут бесполезно. Но в любом случае попытка захвата российских судов будет считаться агрессией и на неё будет дан соответствующий ответ.

Кстати, тут на днях новоизбранный президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков будет его первым делом на новом посту. Как он собирается это осуществлять, он не уточнил. Напомню, по российскому закону эти люди не военнопленные, а обычные преступники и обмену могут подлежать только на граждан России, имеющих подобный статус на Украине, в случае проявления доброй воли и соглашения властей двух государств. То есть Киеву нужно добыть российских граждан для такого обмена.

Понятное дело, что захватить российский военный корабль у них кишка тонка. Зато захватить что-то гражданское — легко. Конечно, не факт, что, если они это сделают, российские власти согласятся на такой обмен, но почему бы не попробовать? В конце концов, этого достаточно для того, чтобы просто актуализировать тему, что сейчас на руку новому лидеру.

Но только если Зеленскому удастся добиться успеха. Всё прочее будет восприниматься общественностью как "пустобрёхство", начинать с которого свой президентский путь Зеленскому было бы нежелательно.

Зато это было бы желательно его противникам, которых на Украине сегодня достаточно много и они сильны. Ведь вступление в должность нового президента состоится в конце мая, до этого свои обязанности будет исполнять Порошенко, проигравший во втором туре с разгромным счётом и, несомненно, имеющий основания не любить своего преемника.

Да, в штабе Зеленского заикнулись о том, что контакты с Москвой для них в приоритете, да и Москва устами премьера Дмитрия Медведева выразила осторожный оптимизм. Конечно, в то, что у нас могут наладиться отношения, мало кто верит. Но противникам их восстановления неплохо бы сразу получить некие гарантии, что этого не произойдёт, создав Зеленскому проблему в диалоге с Москвой ещё до того, как он вступит в полномочия.

Такой проблемой и могла бы стать попытка захвата россиян на море, которая сходу осложнила бы саму возможность таких переговоров.

Конечно, описанный мной сценарий пока гипотетический. Но если у неких сил будет цель подставить Зеленского, оставив ему в наследство от прежних властей новый конфликт на ровном месте, почему бы нет? Сценарием захвата судов их возможности не ограничиваются. Тут можно придумать ещё десяток сценариев, которые осложнят жизнь Зеленскому после его вступления в должность и которые вполне осуществимы в течение месяца. Ведь у власти останется человек, терять которому нечего.

Кроме разве что расположения американцев, без разрешения которых в украинской политике не происходит ничего. Американцам необходимо обезопасить себя от даже микроскопической угрозы того, что новый президент может найти общий язык с Россией за их спиной.

А сценарий реальной войны между Россией и Украиной для них настоящая мечта.