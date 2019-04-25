Неразумные зомби. Зачем Украина затеяла новую информационную войну на Донбассе

Журналист Михаил Шахназаров — о сопоставлении Путина и Зеленского, украинского и российского мира и бессмысленных угрозах.

Буквально несколько дней назад социальные сети накрыло цунами паники, поднятое диванно-экспертной артиллерией. "Россия сливает Донбасс!" — причитали остроглазые мастера анализа. А комментаторы слали им удивлённые рожицы, сопровождаемые возгласами: "Я так и знал!"

Тут ещё и новоиспечённый президент Украины Зеленский решил порадовать избирателей новым спичем и прошёлся именно по Донбассу. Общался Владимир на языке, по фигурам речи близком мэру Киева Виталию Кличко. Сказал, что срочно нужно мобилизовать журналистов и блогеров для начала информационной войны на территориях ДНР и ЛНР, дабы вразумить зомби, которые верят, что их спасёт Россия.

Вы представляете себе президента, который часть населения своей страны называет не иначе как "зомби"? Вот и я думал, что такое невозможно, пока очередное дно политической культуры Украины не пробил будущий главнокомандующий украинской армией.

Человек ещё не вступил в должность, а уже угрожает войной региону, жители которого устали от её кошмаров. До этого он делает по меньшей мере странное заявление о проведении референдума в режиме онлайн. Может, для начала стоило с законами ознакомиться, а потом пускаться в дебри безудержных фантазий? Может, нужно воздержаться от громких и резких заявлений относительно амнистии и особого статуса, который Зеленский не собирается предоставлять Донбассу, таким образом давая понять, что он не в курсе, что такое Минские соглашения.

И вот, после стольких несуразных кульбитов на политической арене, официальной Украине показали, что такое душ Шарко. Президент Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, вызвав бурю радости у жителей востока Украины и повергнув в шок тех, в чьём лексиконе прочно укрепилось слово "сепары". Нет для вас больше сепаров, паны и паненки. Есть большое количество людей, которые в скором времени получат красные паспорта с гербом России.

Если быть точнее и перейти к цифрам, то в данный момент на территории Донбасса проживает порядка трёх миллионов человек и полмиллиона из них имеют на руках паспорта ДНР и ЛНР. Эти люди получат российские паспорта буквально сразу. Что же касается обладателей паспортов Украины, то для них процедура максимально облегчена и будет занимать ничтожное количество времени.

Понятно, что отношение официального Киева к такому шагу было резко негативным. И окружение Порошенко, и люди из круга его преемника наговорили столько малопонятных и резких фраз, что создавалось впечатление об их нахождении в глубоком шоке. Естественно, раздались и возгласы, что подписание указа было сделано в пику Зеленскому.

Господа украинские политики, вернитесь к реалиям жизни и сопоставьте фигуры Владимира Путина и Зеленского. Правильно, любое сопоставление будет некорректно. А теперь сопоставьте понятие "русский мир" и разглагольствования Зеленского о том, что классно иметь такого героя, как Бандера. И здесь все сопоставления некорректны.

Так вот, поймите, что мы та страна, которая способна защитить русских людей и русский мир в целом. И если вы хотите стать по-настоящему цивилизованным государством, то должны понять, что безопасность людей превыше ваших амбиций и алчных интересов. А вы их продолжаете преследовать ежедневно и ежечасно.

Когда я заканчивал этот материал, появились сообщения о начале массированных миномётных обстрелов позиций бойцов ДНР со стороны ВСУ. Вот она, цена ваших заявлений о стремлении к миру. К сожалению, у нас разные понятия и о мире, и о его достижении.