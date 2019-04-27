Эра милосердия. Пасха — праздник для всех, кто готов делиться радостью и любовью

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда — о значении Пасхи в жизни современных людей.

Вера — это волевой акт, свидетельствующий о готовности человека жить в любви. Выбирать — быть с Христом или с теми, кто Его распинает. Быть с добром или со злом. Быть на стороне милосердия или на стороне ненависти. Когда мы видим, как в стране, которая считается атеистической, возле горящего собора Парижской Богоматери люди становятся на колени, вопрос значения веры для современных людей отпадает сам собой.

Великий пост у многих ассоциируется прежде всего с пищевыми ограничениями. А праздник Пасхи для них — время, когда перестаёшь соблюдать строгость в еде. Однако смысл поста и пасхальной радости не в том, что ты чего-то не делал, а теперь можешь делать. Нет. Он в том, чтобы привести себя в состояние целостности, собранности всей личности. Великий пост помогает вымести из жизни то неглавное, что мешает и растворяет нас в каких-то бессмысленных мелочах и глупостях, очищает от злости и ненависти. Происходит обновление человека. И в состоянии радости и любви ты входишь в светлый пасхальный праздник. Такое состояние нужно сохранить в сердце как можно дольше.

В эти светлые пасхальные дни ты пытаешься разделить свою радость с теми, кому тяжело, кто не смог прийти в храм, и от этого твоя радость становится ещё больше, ещё сильнее.

У братьев Вайнеров есть роман "Эра милосердия", по которому Станислав Говорухин снял культовый советский фильм "Место встречи изменить нельзя". Один из героев этого произведения рассуждает об эре милосердия, о том, какой будет жизнь, когда наступит эта эра. Герои никак не придут к согласию в этом вопросе. Но я убеждён, что эра милосердия наступила две тысячи лет назад, когда на Голгофе прозвучали слова безвинного и преданного Иисуса Христа: "Господи, прости им, ибо не ведают, что творят".

Он молил о прощении солдат, которые не понимали сути происходящего и делили Его одежду. Тогда впервые было сказано, что надо так прощать и так любить. До этого мир был совсем другим, с другими ценностями. Воскресение Христа делит всю историю человечества на "до" и "после".

Сегодня, когда говорим о человеческом и нечеловеческом, о сострадании и милосердии, о радости и любви, мы говорим об этом только благодаря тому, что произошло две тысячи лет назад и потом было записано в Евангелии.

Четыре слова, которые прозвучат в ближайшее воскресенье: "Христос воскресе! Воистину воскресе!" — это слова, важнее, сильнее и истиннее которых не произносилось за всю историю человечества и не может быть произнесено.