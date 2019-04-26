Виртуальная бойня. Украинские политики не прочли указ Путина, но уже обиделись

Журналист Михаил Шахназаров — о реакции украинских лидеров на указ Путина о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

В былые времена, чтобы политику донести до людей то или иное заявление, нужно было собраться с мыслями, дать распоряжение по организации брифинга или пресс-конференции, а потом уже предстать перед батареей нацеленных микрофонов и лучами софитов.

С появлением Интернета стало проще, быстрее, но опаснее. Во-первых, не все государственные люди способны собраться с мыслями. Во-вторых, эмоции не лучший советчик. И чиновники всех рангов строчат в Facebook и Twitter, вызывая у людей самые разные эмоции.

Естественно, упрощённая процедура выдачи паспортов жителям Донбасса не могла не вызвать ответной реакции украинских политиков и журналистов, которых буквально разрывало от недоумения и злости.

Не могу не начать с пана президента Зеленского: нового, молодого, резвого и не всегда вразумительного, касаемо умения писать и говорить. Владимир Зеленский, прознав об указе, сразу написал в "Твиттер", и сдаётся мне, что делал он это с очень серьёзным выражением лица, которое ему не подходит. "Гарант соседней агрессивной державы: придержите свои геополитические амбиции! Свободу и мир всей Украине с Крымом и Донетчиной", — выдал лидер команды Зе, в финале разместив стикер в виде украинского флага. Не хватало жёлто-красненькой рожицы в стиле "длительный запор" и нопасарановского кулака.

Сжав невиртуальный кулак, отреагировал и пока ещё действующий президент Пётр Порошенко, решивший обратиться к народу с видеообращением, в котором назвал решение о выдаче паспортов беспрецедентным вмешательством во внутренние дела и грубым нарушением суверенитета Украины. Пётр Алексеевич плохо ознакомился с указом. Усмотреть нарушение суверенитета можно было бы в том случае, если паспорта необходимо было бы менять — без права оставить себе украинский. Но жители Донбасса могут взять российское гражданство без отказа от украинского.

Вновь отличился глава МИД Павел Климкин, использующий язык любителя трактирных забав Клима Чугункина. По словам видного украинского дипломата, "Путин пытается взять на понт, повысить ставки в вопросе Донбасса для нового президента".

Вот ознакомишься с такими дипломатическими перлами и понимаешь, что за пределами рабочего места товарищ Климкин трёт жёстко, чётко и не по-детски. Вообще, по новой украинской дипломатии вполне можно выпустить учебник. Эдакое пособие "Как себя нельзя вести в плоскости межгосударственных отношений".

Отчасти удивил своими заявлениями и известный блогер Анатолий Шарий, бурно праздновавший победу команды ЗЕ, в которую он решил влиться праздничным шампанским и безудержной радостью. После заявления пана Зе о необходимости начала информационной войны на Донбассе Анатолий Шарий видел себя как минимум министром по делам видеоблогерства и твиттеризма, но указ о выдаче паспортов убил в нём мечту и веру во всё хорошее.

Шарий тут же отреагировал пафосной болью: "Реально пять лет смертей и треша. Но Путин решает раздавать паспорта именно тогда, когда на горизонте замаячил долгожданный мир. Просто совпадение, конечно". Откуда у Анатолия появились данные о долгожданном мире, не понял никто. Тем более что риторика пана Зеленского начала принимать агрессивные оттенки ещё до инаугурации.

Шарию попытались возразить, и он развязал настоящую виртуальную бойню. Обнажив тончайшую организацию своей мятежной души, Анатолий банил десятками своих читателей, укатывал их матом, а в финале так разобиделся, что сделал заявление, заставившее взмолиться его паству. Пан Шарий сказал, что отныне будет исключительно твиттерить, но не комментировать. Преданные сторонники стали молить гуру пересмотреть решение, но пока он непоколебим и на пару с женой продолжает поливать грязью Россию.

В общем и целом реакция на указ со стороны политиков и медийных персонажей Украины была вполне предсказуемой и ожидаемой. Эмоции вновь возобладали над разумом, и на гора были выданы гигабайты злости и откровенной глупости. Некоторые персоналии не могут успокоиться до сих пор и вряд ли сделают это в обозримом будущем. Они считают выдачу российских паспортов актом агрессии, стараясь замалчивать о постоянных обстрелах населённых пунктов и убийствах мирных жителей со стороны ВСУ, которые скоро непременно прекратятся.