Кадровый расклад. Кто может попасть под зачистку Зеленского

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о новой команде Владимира Зеленского и её взглядах на отношения с Москвой.

Формально Владимир Зеленский станет главой государства лишь в начале июня — после инаугурации. Однако на Украине уже обсуждают состав его команды и то, чем она займётся. Сам избранный президент всячески даёт понять, что его люди сосредоточатся на решении внутренних проблем Украины, прежде всего экономических, а также займутся борьбой с коррупцией и чиновничьим беспределом.

По словам бывшего министра экономического развития и торговли Украины, а ныне члена команды избранного президента Айвараса Абромавичюса, первоначальные шаги будут простыми и популярными и в обществе, и в сфере бизнеса.

Среди них — снятие иммунитета, импичмент, поддержка нового закона о выборах по открытым спискам, наказание за "кнопкодавство" (когда депутаты прогуливают заседания Рады, а коллеги при голосовании нажимают за них кнопки), за незаконное обогащение, внедрение службы финансовых расследований, лишение правоохранителей права контроля экономической деятельности.

То есть шаги, которые волнуют простых украинцев. Зеленский намекает на то, что не будет провоцировать новые конфликты с Россией или обострять ситуацию в Донбассе (где украинцы хотят прекращения огня). А также накажет всех тех, кто этими провокациями занимался.

Так, новым министром обороны может стать Иван Апаршин — человек из команды Зеленского, имеющий огромный опыт работы в военной сфере. Апаршин уже заявил, что проведёт расследование относительно виновных в развязывании войны в Донбассе, а также в хождении украинских войск "по котлам" в 2014 и 2015 годах.

Конечно, сложно будет ожидать от него заявлений из серии "Администрация Порошенко начала в стране гражданскую войну", но хотя бы частичное признание вины за чиновниками предыдущей администрации поможет восстановлению политического диалога.

Нет правильных и неправильных

Грядут изменения и в Генпрокуратуре. Нынешний глава ведомства Юрий Луценко попытался получить иммунитет от американцев, в частности начал для Трампа масштабное расследование относительно той поддержки, которую Порошенко оказал Хиллари Клинтон на выборах президента США в 2016 году, — однако его это, по всей видимости, не спасло.

По словам советника Зеленского Александра Данилюка, его босс считает, что Луценко — человек прошлого. Если хочет, он может вернуться в политику, но точно уйдёт с поста генерального прокурора, куда должен прийти человек, который проведёт реальную реформу. По мнению Данилюка, новым генпрокурором должен стать кто-то из "проявивших себя активистов".

Кроме того, Зеленский дал понять, что не намерен терпеть в правительстве тех, кто делит украинцев на "правильных" и "неправильных". Особенно с учётом того, что именно "неправильные" — то есть жители восточных регионов — в массовом порядке за него и голосовали.

Одним из таких чиновников является, например, министр социальной политики Андрей Рева. Министр назвал жителей Донбасса "мразями", из-за которых погибали украинские солдаты и офицеры. Реакция избранного президента последовала незамедлительно. Зеленский заявил, что подобное отношение чиновника к украинским гражданам недопустимо, и добавил, что именно такие высказывания отталкивают от Украины жителей этих территорий. Вердикт будущего главы Украины однозначен: "Считаю, что господин Рева должен уйти в отставку".

Выборы, выборы…

Однако вопрос в том, сможет ли президент действительно удержаться от нагнетания конфликта с соседями, сможет ли выдержать примирительный тон в диалоге с жителями Юго-Востока? У многих экспертов это вызывает сомнение.

Во-первых, потому, что команда Зеленского — это те же майданные активисты и политики. Они могут презирать Петра Порошенко и его политику, но у них уж точно нет ни тёплых чувств к России, ни уважения к воле жителей Донбасса, отделившихся от Украины.

Так, тот же Апаршин советует Зеленскому не вести переговоры с ДНР и ЛНР, а также не участвовать в двусторонних встречах с Путиным. Общаться с российским президентом, по словам активиста, нужно лишь при посредничестве Запада.

Для "майданутых" Москва — это Мордор, экзистенциальный враг и недоговороспособный партнёр, от которого нужно держаться подальше. Это мнение им транслируют и западные элиты, частично контролирующие ситуацию на Украине, — тем же американцам не нужна нормализация российско-украинских отношений. Понятно, что разговаривать со столь ограниченными во всех смыслах этого слова властями в Киеве Москве будет очень сложно.

Во-вторых, никакого разговора в ближайшее время и не предвидится — ведь Зеленский ещё не является полновластным лидером Украины. И дело тут даже не в инаугурации, а в том, что президент не контролирует Верховную раду. Поскольку Украина является парламентско-президентской республикой, может сложиться ситуация, при которой Зеленский станет свадебным генералом.

Так, мэр Львова Андрей Садовый, один из кандидатов на пост премьера, уже заявил, что готов работать на этом посту, но лишь в том случае, если есть поддержка большинства в парламенте. В ином случае все идеи, с которыми он придёт, не будут реализованы.

Большинство же в парламенте сейчас у Петра Порошенко. И премьер-министр Владимир Гройсман — человек Порошенко — уже дал понять, что в отставку не собирается. А у президента Зеленского, по его словам, есть возможность сменить лишь двух министров — обороны и иностранных дел.

Таким образом, Зеленскому остаётся лишь ждать октября (выборов в Раду) либо назначать досрочные выборы сразу после инаугурации. И тот и другой вариант означают, что как минимум на протяжении нескольких месяцев на Украине будет идти предвыборная кампания. Дабы не расплескать голоса, Зеленский вынужден будет занимать нейтральную политическую позицию. Никаких обострений конфликта с Донбассом (чтобы не оттолкнуть от себя избирателей Юго-Востока), в то же время никаких прорывов в переговорах с Москвой, дабы националисты не устроили ему новый Майдан.