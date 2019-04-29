Гоблин против Дудя — а правда посередине

YouTube, павший было под натиском "реакций" и прочего мусорного контента, неожиданно воспрял ото сна. Два года назад нас занимали рэп-баталии, сегодня уже десять миллионов просмотров набрали суммарно журналист Юрий Дудь и разоблачающий его Дмитрий Пучков ("Гоблин"). Один рассказал о сталинских репрессиях на Колыме, а другой рассказал о том, насколько первый не знаком с фактами. В итоге оба оказались хуже, по моему мнению.

Фильм Юрия Дудя "Колыма" произвёл неизгладимое впечатление на пользователей отечественного сегмента социальной сети YouTube. Молодая аудитория Дудя, прикормленная захватывающими беседами с Ивлеевой о размерах гениталиев, оказалась шокирована тем, что живёт в стране с огромной и трагичной историей. И это Дудь ещё даже не начинал рассказ о Великой Отечественной войне, о которой познания у молодёжи примерно такие же, как о Колыме. Что-то вроде "28 панфиловцев" и ролика BadComedian о плохом фильме "Утомлённые солнцем 2", пожалуй, и всё.

И Юрий Дудь, как в целом принято у людей, не слишком хорошо знакомых с историей и реальными историческими документами, разумеется, становится в первую очередь жертвой ширпотребной и зачастую очень некачественной публицистики. Конечно, обыкновенному человеку куда проще прочитать несколько "объёмных" трудов какого-нибудь Марка Солонина, построившего свою карьеру на "автострадных танках" знаменитого уже Резуна-Суворова (перебежчика из КГБ, создавшего себе имидж "историка" на байках "Аквариум" и "Ледокол", повествующих о коварных планах СССР по захвату планеты, а спас тогда планету только Гитлер, который опередил злодейского злодея Сталина), чем погрузиться в серьёзное изучение истории родной страны.

Компетенция Юрия Дудя — безусловно талантливого журналиста — была немедленно подвергнута сомнению со стороны историков более профессиональных. В частности, фильм "Колыма" был подробно разобран и раскритикован на ютуб-канале Дмитрия Пучкова ("Гоблина") с помощью историка Клима Жукова.

Спор, как водится в среде сталинистов и антисталинистов, завели традиционный — пострадало ли от репрессий десять миллионов человек или 100 миллионов человек.

И обе точки зрения (с одной стороны — Юрия Дудя, который воспринимается зрителями как простой парень, тот самый, который лично тебе рассказывает правду, с другой стороны — Пучкова и Климова, воспринимаемых аудиторией уже как авторитетных историков) плохи.

Юрий Дудь, умножая скорбь, заодно льёт воду на мельницу пропагандистов, старательно уравнивающих СССР и Третий рейх и Гитлера со Сталиным.

Дмитрий Пучков и Клим Жуков, опровергая Дудя, доводят опровержение до абсурда, в котором получается, что репрессий не было вовсе, а раз сидели — значит, за дело.

В итоге Дудь заливает молодёжи в уши о том, в каком они живут Мордоре, отвратительном от рождения и до самого конца, а Пучков с Жуковым пытаются доказать, что единственной проблемой Колымы были поздние премьеры голливудских блокбастеров.

В этом споре правда стоит занимать чью-то позицию?

Хотя, не заговори Юрий о Колыме, никто бы не услышал и ответа Пучкова. То есть Дудь, чудовищно заострив углы, а Пучков, чудовищно же их сгладив, в итоге вопрос актуализировали и подняли на поверхность. И выясняется, что Дудю в его подготовке к фильму помогал условный "Солонин", то есть доступной, честной, понятной и, что самое главное, правдивой информации о Колыме и о ГУЛАГе в России просто не существует.

Существует только питательная среда для спекуляций на этой трагичной теме. Питательная как для тех, кто стремится всё очернить, так и для тех, кто стремится всё побелить.

Как быть?

Скорбеть о тех невинных, кто погиб в жерновах Молоха, но не сожалеть о бандитах, убийцах и преступниках.

Учить историю родной страны не по публикациям пропагандистов разного толка.

И в любом случае, однозначно, не обращать внимания на мнения о нашей истории со стороны уважаемых и неуважаемых западных партнёров — наша история принадлежит только нам, не им нас судить. На скамье подсудимых были нацисты, а не те, кто спас от нацизма мир.