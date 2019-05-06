Тень на Победу. Как на праздничных плакатах появляются фашистские символы

Чем ближе празднование Дня Победы, тем чаще нам будут встречаться новости о том, что очередные поздравительные плакаты прославляют не наше советское оружие и не наших солдат, а тех, против кого сражались наши деды, прадеды и уже прапрадеды. В этом году зачинщиком прославления "хенкелей" и "хорьхов" стал аграрный институт в Саратове. К 9 мая наберётся очередная сотня публикаций с разных концов страны о подобных же курьёзах. Кто-то полагает, что это делается специально или со зла, но виной всему — обыкновенная ограниченность и лень.

И знаете что? Судить за эти глупые ошибки дизайнера двадцати лет от роду вообще-то не стоит. Проблема чаще всего вовсе не в том, что он ничего не знает. Его в течение двадцати прожитых лет окружали родители, учителя, государственные и частные телеканалы и СМИ. Так чья вина, что молодой парень или девушка не знают, как выглядит "тигр" и немецкая форма времён Великой Отечественной войны? Может быть, проблема в том, что наши солдаты чаще всего выглядят так, как "зэк" Никита Михалков из "УС-2" или как "штрафбатник" Серебряков из известного сериала, а дизайнер ищет что-то более благообразное?

Через 10 лет дизайнер, которого сейчас все ругают, станет старше и умнее, если повезёт, шансы-то точно есть, лишь бы воспользовался. И начнёт, может быть, ревностно следить за петличками, пуговичками и заклёпками.

Вспомните, например, наши "тетрадные танковые баталии". Помните? Рисуют на двух листках с одной стороны советские танки — они округлые, мягкие (в общем — добрые), со звёздами, а с другой — немецкие, квадратные и рубленные (в общем — злые). А дальше шариковой ручкой нужно рисовать "пятна" выстрелов. Чернила в стержнях были щедрыми, сохли долго, поэтому пятно выстрела отпечатывалось на другой стороне листа и таким образом происходила битва (сейчас бы это назвали пошаговой стратегией) между СССР и Третьим рейхом. В каждой тетради каждого советского школьника от Находки до Львова и Калининграда.

Нарисовав тысячи танков, мы уже нутром чуем, где — наши, а где — не наши. Какие претензии к современным детям, если они в принципе лишены пропаганды Победы в течение всего года или завалены пропагандой очень сомнительного качества и не чувствуют ничего по отношению к "нашей" и "не нашей" технике и солдатам?

Да, вот ещё что. Винить дизайнеров все горазды. Но когда смелость брать ответственность за подпись на макете возьмёт на себя ректор этого самого аграрного института? Ладно, вот тут у нас "тупая молодёжь". Допустим. Но вот вы-то, ректор, откуда такой красивый и замечательный, что ваша бурная деятельность заканчивается на заказе брезента с рисунком, а проверить его вы уже не в силах?

В итоге что? В итоге взрослые, умные, уважаемые, состоявшиеся в жизни и обществе люди сидят и ждут, когда очередной хипстер выберет не те макеты, потом они эти макеты подпишут и произведут на их основе тонны рекламной продукции, а потом они же начнут этого хипстера костерить и проклинать, ну как же — "дедывоевали".

Дорогие взрослые морализаторы. Ваши деды вообще-то воевали тоже, в большинстве случаев они воевали не в эстонских легионах СС или украинских карательных отрядах, а в рядах Красной армии, уничтожившей нацизм. Вот вам-то не стыдно делать на этих рекламах откаты и не проверять их, вам лично, каждому? Если нет, то и дизайнеров не трогайте. И вообще, задумайтесь, почему дизайнер Вася из Саратова плохой, если разместил немца на плакате к 9 Мая, а архитектор Салават Щербаков, разместивший немецкую автоматическую винтовку на памятнике Калашникову, — хороший. В чём между ними разница?