500 тысяч долларов за "Сталингулаг"? Телеграм-каналы как медиабизнес

Обозреватель РБК и сооснователь телеграм-канала #TV_Gram Дмитрий Блинников — о раскрытии "анонимного" канала "Сталингулаг" и бизнесе в "Телеграме".

Средний штат какого-нибудь большого телеграм-канала — от десяти человек. Невозможно представить, чтобы один человек вёл на протяжении долгого времени успешный канал с большой аудиторией. Ведь нужно постоянно искать инсайды, не спать, следить за новостями, конструировать мнения, вникать в интерпретации и выдавать аналитику.

На мой взгляд, "Сталингулаг" — это команда. Тот самый Александр Горбунов, которого называют автором канала, скорее всего, выступал как идейный вдохновитель "Сталингулага". Управлять огромным каналом в одиночку, без связей может только сверхразум.

Я предполагаю, что на него вышли какие-то люди с хорошими предложениями. Он мог быть под чьим-то управлением. И те люди, которые управляли "Сталингулагом", решили сделать новый поворот: "У нас меняется канал, меняется формат, а вот автор, мы его деанонимизируем".

Версий здесь много. Некоторые считают, что Александр Горбунов — инвалид-колясочник, который сильно обижен на российскую власть за то, как живут люди с ограниченными возможностями в нашей стране. И эта накопленная злость трансформировалась в оппозиционный посыл.

А помните, была история о том, как перебежчик СБУ сказал, что за "Сталингулагом" стоит украинская армия? Такая версия тоже существует. В принципе, тут вообще возможно всё, но, к сожалению, мы всей правды сейчас не узнаем.

Телеграм-каналы — это бизнес на информации, который доступен каждому. За новостными каналами стоят "источники" даже из правительства, из разных министерств.

Бизнес некоторых телеграм-каналов построен на "сливах": приходят конкретные люди, говорят, что у них есть определённая тема, которую они хотят опубликовать в этом канале. Владельцы канала озвучивают прайс. Цена устраивает — пост публикуется.

Руководитель канала "Давыдов.Индекс" сравнил российский Telegram с горящим лесом. Он постоянно горит, а слухи, которые появляются, это те самые свежие сухие дрова, которые подкидываются, чтобы поддерживать пламя.

Посчитать стоимость телеграм-канала очень сложно. Необходимо учитывать, насколько живая у него аудитория: посчитать просмотры, подписчиков. Хотя и тут могут быть трудности — ряд компаний предлагает накрутку просмотров и подписчиков. Ходили слухи, что телеграм-канал "Караульный" с 93 тысячами подписчиков продавали за десять миллионов рублей.

Если "Сталингулаг" переводить в деньги, отталкиваясь от расценок на "Караульного", то его могли продать за 30 миллионов рублей.

Сейчас телеграм-каналы уходят от "сливов" в сторону инсайдов, новостных эксклюзивов. И, по моему мнению, "Телеграм", СМИ и мессенджеры будут сосуществовать. Человек сам в нашем мультимедийном мире может делать выбор: что ему нравится, а что нет.

"Телеграм" — это зона беззакония, зона свободы, зона свободной передачи информации. Сейчас это приложение становится популярным в Италии, Франции и других странах Европы. Никто насильно не заставляет людей устанавливать это приложение и подписываться на телеграм-каналы. Людям самим это интересно.