Загадочная папироса. Почему современная оппозиция смешна?

Журналист Михаил Шахназаров — о странностях оппозиционеров, загадочной манере курить и вседозволенности.

Знаете, а ведь странно, что до сих пор на экранах телевизоров и мониторов не появился комедийный сериал, посвящённый российской оппозиции. Акция, приуроченная к Празднику Весны и Труда, лишний раз доказала, насколько комичен протест креаклов.

Сразу удивил выбор даты. Дело в том, что многие застрельщики праздных хождений с плакатами и транспарантами имеют к труду отдалённое отношение. Работают они так же неистово, как переживают за Россию их заокеанские хозяева.

Эти изнурительные посиделки в "смузишных" и "коворкинговых". Эти мозговые штурмы, требующие всасывания кислорода через коктейльные трубочки, этот дым кальянов и вэйпов… Кстати, не только! Не только вэйпов и кальянов.

Видимо, для того, чтобы быть на острие протеста, чтобы разить словом, чтобы вести за собой косяки народных масс, нужно парить и чувствовать невидимые крылья, несущие тебя к звёздам побед. И один из вождей юных, и не совсем, сердец, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, показал пример настоящей борьбы. Один из жильцов дома, в котором живёт Резник, заснял интересное видео.

Максим стоит на балконе и работает челюстями, что-то ожесточённо пережёвывая. Он смотрит на экран мобильного, переминается с ноги на ногу и жуёт. Он перемалывает зубами ненавистную власть, на его зубах скрипит песок классовой борьбы. Потом товарищ Максим закуривает простую сигарету. Но сделав всего одну затяжку он откладывает простую сигарету и достаёт непростую папиросу. И он начинает смачивать её слюной.

Шесть раз товарищ Максим дотрагивается пальцем до языка и шесть раз до папиросы. Его движения выверены и чётки. И вот папироса подожжена. И это не просто папироса, это фитиль протеста. А чтобы раскурить его сильнее, товарищ Резник складывает ладони в домик и дует. И как дует! Да любой кларнетист бы обзавидовался. Таким дуновением можно наполнить паруса любого протеста.

По словам соседа-инсургента Максима Резника, заснявшего этот момент, депутат частенько распаляет себя на балконе папиросами, которые требуют особого подхода. Нет, я ничего не берусь утверждать. Но я категорически за то, чтобы товарищ Максим помочился в пробирку и доказал ничтожность моих догадок о магическо-травяной папиросной тяге. В соседнем государстве президенты пробирки для сдачи анализов орошают, а нашему депутату так вообще два пальца оплевать.

Кстати, по прошествии некоторого времени, депутат Резник увидел "космонавтов" и попал к ним в плен. Да это мечта многих и многих любителей курить в два кулака.

А вот ещё любопытные кадры, но уже с самой демонстрации. Бородатый юноша с фотоаппаратом явно провоцирует полицейских. Его вежливо просят не мешать работе полиции, но он восклицает: "Вы чё делаете, ***, изверги?!". Его вежливо просят не материться, но он вновь не слышит призыва и его, опять же вежливо, отводят в сторону.

Юноша с бородой, а вы ведь зря полицейских извергами назвали. Вам нужно съездить во Францию или в Голландию. Там бы вас за такое хамское поведение не в отделение отвезли на несколько часов, а уложили бы на больничную койку. И надолго уложили бы.

И вот что я вам скажу, господа Резник, юноша с бородой и опустившийся до публичного оскорбления женщин Навальный, плохую вы игру затеяли. Вы получаете разрешение на проведение акции, но нарушаете регламент её проведения. Вы лжёте через слово, но взываете к правде. Вы занимаетесь токсичными сборами в Интернете, а обвиняете других в воровстве.

И вы ошибочно думаете, что вседозволенность будет вечной.