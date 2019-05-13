Чёрная метка. Какой из Зеленского националист?

Журналист Андрей Бабицкий — о том, как сложатся отношения украинских националистов с новоизбранным президентом.

Идеолог крайнего национализма и известный фальсификатор истории Владимир Вятрович, являющийся по совместительству директором Института национальной памяти, призвал новоизбранного президента Украины "присягнуть на верность националистам". Если учесть тот факт, что триумф на выборах Зеленскому обеспечила молчаливая масса граждан Украины, выступающих против украинизации, гонений на русский язык и культуру, то призыв Вятровича звучит как ультиматум.

Понятно, что в своём большинстве означенные националисты отдали свои голоса Петру Порошенко, который стал проводником именно их курса в политике. Уходящий президент в период своего властвования так широко развернул антироссийскую кампанию, как об этом ещё несколько лет назад могли только мечтать самые отчаянные радикалы.

И националисты эти выборы проиграли с разгромным счётом. Можно сказать, что на них победило лишённое права голоса, загнанное в подполье, поскольку в легальном политическом пространстве ему места нет, прорусское большинство Украины. И вот теперь проигравшая сторона фактически требует от ещё не вступившего в должность президента принести ей присягу на верность. То есть, по сути дела, пересмотреть итоги выборов. Оригинально, не правда ли?

Все рассуждения Вятровича о том, что в противном случае Зеленский лишится поддержки "огромной части своих избирателей", не стоят ломаного гроша. За актёра голосовали в надежде на то, что агрессивный национализм, выбранный новой властью в качестве идеологии и воплощённый законодательно, подвергнется пересмотру. Обещание штаба будущего президента пересмотреть нацистский закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и заявления тогда ещё только кандидата в президенты — и до первого тура, и между турами — о том, что русский язык следует оставить в покое, и стали для электората предвыборной программой Зеленского, в осуществление которой люди поверили всем сердцем. Просто потому, что больше и верить особенно не во что.

Вятрович, естественно, мимо этой темы пройти не может, поскольку языковой закон, ограничивающий под страхом административного и уголовного наказания использование русского до минимума, является вместе с законом об образовании системообразующим в политике постмайданной Украины. Это краеугольный камень: стоит его вытащить — и всё здание начнёт заваливаться. Идеолог националистов пригрозил, что в случае попыток пересмотра закона Зеленский станет объектом шквальной критики. Именно так стоит понимать использованный Вятровичем глагол "обрущить". Как радикалы умеют критиковать, всем хорошо известно. Убийства, избиения, жёсткий разгон протестных акций — такова практика, сложившаяся за период после Майдана.

И тем не менее, как бы абсурдно не звучали угрозы и ультиматум директора Института национальной памяти, он прав. У новоизбранного главы украинского государства просто нет иного выхода, кроме как пойти на поклон к радикалам. Из уже довольно обширных программных заявлений и самого Зеленского, и людей из его ближайшего окружения становится совершенно очевидным, что базовые параметры политического курса останутся неизменны: евроатлантическая интеграция, Россия — враг и "агрессор", с которым идёт война, минские соглашения нуждаются в переформатировании.

Проблема в том, что все элементы вмонтированы без всякой возможности извлечь какие-то из них по отдельности в официальную доктрину строительства национального государства и возрождения украинской нации. Именно национализм придаёт политической линии Киева необходимую силу и делает её действенным и эффективным антироссийским инструментом. Вялый пацифизм и жидкая система демократических ценностей способны ослабить или вовсе нейтрализовать украинский таран, направленный против России.

Поэтому западные кураторы Украины едва ли позволят новому правителю хоть на миллиметр изменить политическую повестку. Им всё равно, кто там и почему голосовал за Зеленского, им необходимо, чтобы украинское государство и далее выполняло роль обременения для Москвы и в Донбассе, на международных политических площадках — в ООН, Совете Европы, Европарламенте и прочих.

Вятрович констатирует: Зеленскому, что бы он там ни думал, придётся продолжать политику, навязанную Украине Вашингтоном и его союзниками. А это значит, что вне союза с националистами без данной им присяги на верность он просто не сможет сформировать парламентское большинство на предстоящих выборах в Верховную раду. В этом случае он станет президентом, лишённым власти и возможности управлять страной. Это будет шутейное и унизительное президентство.

Думаю, что Игорь Валерьевич Коломойский, тень которого маячит за будущим президентом, такого исхода допустить не может. Поэтому нам остаётся только ждать, как в речах Зеленского начнут сначала проскальзывать, а потом и звучать всё более уверенно и жёстко знакомые всем нам радикальные националистические лозунги. Собственно, Пётр Порошенко не был никаким националистом — всё, что он делал, было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы. Система вещей, сформированная за океаном, неумолимо требовала своё.