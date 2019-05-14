Тюрьма или смерть. На что поставят США в деле Ассанжа?

Профессор МГУ Андрей Манойло — о ставках в судьбе современного Че Гевары, о том, какой вид мучений "приберегли" представители глобального всевидящего "спрута".

Во всём мире дело Джулиана Ассанжа давно уже окрестили политическим. Основатель WikiLeaks посмел усомниться в такой святыне, как национальная безопасность Соединённых Штатов Америки? И не просто усомниться, а показать всему миру её изнанку: сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупцию в высших эшелонах власти, военные преступления и тайны дипломатии самых крупных держав.

Последние семь лет икона независимой журналистики, идейный боец и гениальный хакер укрывался от политического преследования на территории Посольства Эквадора в Лондоне. 11 апреля власти этой страны лишили Ассанжа последнего убежища. Поскольку незадолго до этого в Эквадоре сменилось руководство, то глава дипломатической миссии вызвал полицию, которая вывела Ассанжа из здания и арестовала как раз в тот самый день, когда закончилось предоставленное ему политическое убежище.

Все материалы, личные вещи, бумаги, флешки, компьютеры остались в жилых комнатах Посольства Эквадора. Поскольку ни США, ни британская полиция не могут их изъять самостоятельно, потому что посольство — суверенная территория Эквадора, руководство этой страны решило отдать их добровольно.

Что следствие будет делать после официальной передачи вещей политического узника, Эквадору совершенно неинтересно. Равно как и то, будет проведена профессиональная экспертиза или всё сведётся к тому, чтобы найти дополнительные улики и приобщить их к делу.

Облегчит или отягчит это судьбу Ассанжа, сложно сказать, потому что это политическое дело. Деяния, которые он совершил, уже задокументированы с помощью показаний очевидцев и фиксации фактов, и всё это позволяет осудить его не на один пожизненный срок, а, по всей видимости, на несколько.

Дополнительные материалы, которые могут обнаружить на флешке, в ноутбуке и компьютерах Ассанжа, в доказательном плане особо не изменят обвинение. И вряд ли обвинители ожидают найти там какую-то очередную сенсацию, например следы переписки с Россией. Однако, если такие детали всплывут, это позволит показать, что Ассанж, возможно, весь этот проект разворачивал в интересах главного геополитического соперника Соединённых Штатов — России. Вероятно, надежда сохраняется и ради этого затевалась вся эта кутерьма.

Основной вопрос — что ожидает Ассанжа? Ему грозит довольно большой срок по совокупности. Скорее всего, это будет пожизненное заключение, но возможна и смертная казнь. Зависит от того, в суд какого штата передадут его дело — по месту жительства, где он работал, или по месту нанесения основного ущерба от его деятельности.

Мне представляется, что определять исход будет не столько тяжесть деяний, совершённых Ассанжем против нацбезопасности США, сколько политический расчёт. Если обвинители захотят, чтобы Ассанж помучился, то он может получить несколько пожизненных, а затем отбывать срок в не самой лучшей тюрьме, чтобы время от времени его можно было показывать в назидание всем потенциальным бунтарям.

Но может быть принято и другое решение, которое затем будет облачено в форму юридического процесса с вынесением смертного приговора. История с Ассанжем и его WikiLeaks довольно запутанная. Есть версия, что WikiLeaks создал не Ассанж, что он в определённый момент эту платформу подхватил и развил. По мнению ряда экспертов информационной безопасности, в основе технологического плана платформы WikiLeaks и технологии информационной избыточности лежат разработки американской разведки.

Технологии такого класса, как WikiLeaks, — один из видов так называемой контролируемой утечки и являются частью операций по легализации вбрасываемой информации в глобальных информационных войнах. Это довольно известный приём. Если это действительно так и на эту технологию когда-то "посадили" Ассанжа — идеалиста, которого затем использовали втёмную, — то теперь знамя WikiLeaks останется без владельца.

Следовательно, может появиться решение сменить владельца, найти нового Ассанжа, чтобы платформа снова заработала и продолжила разоблачать тех, кого надо разоблачать, например Белому дому, а попутно и остальных. Этот вариант станет рабочим только в случае, если Ассанжа казнят. А затем появится новый идеалист, который поднимет его знамя и скажет: "Будем продолжать дело Ассанжа ради его светлой памяти". Это создаст колоссальный кредит доверия и новому идеалисту, и самой платформе, и она будет ещё долгое время работать.