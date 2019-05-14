Смерть лайки не собирает

Журналист Елизавета Худякова — об отфотошопленном "счастье" популярных блогерш и несчастливой реальности.

На чешском курорте выпала из окна Екатерина Бобкова, проходившая свидетельницей по делу Кокорина и Мамаева. Полиция говорит — мол, несчастный случай, вышла покурить и упала с четвёртого этажа.

Трагическая случайность или мрачный финал бесконечной гонки за глянцевым счастьем?

В инстаграме Катеньки Пуговки — белоснежные оскалы пухлых (от природы) губ, Мальдивы, роскошные платья и эксклюзивные украшения, теннис и много обнажённого тела. Насыщенная, интересная, яркая, красивая жизнь успешной инстаграм-дивы.

Всегда в движении, всегда в тренде, всегда готова к селфи на фоне белоснежных пляжей и бесконечных пальм.

Миллионы девушек качают губы и попы и покупают на последние деньги путёвки на "сказочное Бали", чтобы продемонстрировать закадычным подругам загорелое тело на белом песке дорогого курорта. Чем больше секса, губ и успешности в профиле инста-леди, тем выше шансы получить напрокат женатого пузатого друга, который украсит инстаграм временно любимой женщины роскошной машиной или эксклюзивной брошкой из позапрошлогодней коллекции.

Особо прокачанные могут рассчитывать на дизайнерское гнёздышко в центре мегаполиса. На поддержание инста-счастья нужно очень много денег: виниры, ботокс, импланты, модные шмотки и счастливые лица бесплатно не выдаются. На пятки наступают очаровательные сменщицы с чуть менее пухлыми губами, но с более свежей кожей и наивными глазами. У многолетних адептов глянцевого счастья взгляд всё ещё вызывающий, но на дне — мутная горечь разочарований. Победить в этой гонке невозможно, смена растёт слишком быстро, а подписчики и поклонники ветрены и непостоянны.

Не быть — казаться. Главное, казаться. Красивый антураж как будто примеряет этих ненастоящих, картинных людей с действительностью. Картинка с корта, картинка с модного показа, картинка с кабриолетом, картинка во взятых напрокат побрякушках.

"У меня всё хорошо! Очень хорошо! У меня много денег, счастья, меня обожают мужчины! Шикарный муж, идеальные дети, волшебная жизнь!" — кричат отфотошопленные картинки соцсетей. А внутри — пустота. За красивым фасадом — одиночество, стареющие родители, болеющие дети, прыщи, целлюлит, измены, зависть, ненависть, депрессии, стимуляторы, суициды… И не разберёшь, где ложь, а где настоящее.

Однако спрос рождает предложение. Силиконовые куклы с неправдоподобным соотношением талии и бёдер и наращёнными сахарными зубами по-прежнему завораживают подросших "эстетов" 90-х. Малиновые пиджаки и цепи вроде уже в прошлом, а бирки наружу, глянцевые картинки и самодовольные папики, меряющиеся имплантами и фарфором во рту подруг, — увы, в настоящем. Всерьёз и надолго. Слишком долго в нашем патриархальном обществе женщина воспринималась лишь как товар и любимая игрушка.

Девиз инста-див — продать себя подороже. Они не верят в разум, не планируют добиваться и постигать. Их путеводная звезда — тающий слой олигархата и более нишевые дарители благ. Они могут только брать нахрапом при помощи длинных ног и красивых глаз. Вот и взбираются всё новые и новые "пуговки" на несуществующие призрачные вершины, чтобы рано или поздно сорваться вниз.