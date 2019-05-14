Коммунисты не гасят пламя пожаров

Журналист Анатолий Плугин — о страшных пожарах и горящих местах старых региональных управленцев.

Порой хочется написать про коммунистов хорошо. Написать о том, как они подают пример, множат традиции отцов и дедов, стараются делать всё, что от них зависит, для достижения успехов на руководящих постах. И обязательно бы написал. Но, к огромному сожалению, некоторые партийные товарищи не справляются со своими обязанностями или справляются из рук вон плохо.

В СМИ и в соцсетях уже давно бьют в набат по поводу лесных пожаров, полыхающих в Иркутской области. Когда смотришь на некоторые фотографии, создаётся впечатление, что это отрывки из фильма-катастрофы. Понятно, что бороться со стихийными бедствиями такого масштаба тяжело. И вдвойне тяжело, если ситуация выходит из-под контроля.

Именно так и произошло в вотчине Владимира Левченко. Страдают люди, выгорают огромные участки леса, но особых подвижек в борьбе с создавшейся катастрофической ситуацией не видно. И ладно бы глава региона хоть как-то обнадёживал жителей края. Так нет же. Леса полыхают, работы по тушению идут, но народ в неведении.

Тяжёлая ситуация сложилась и в Забайкалье. Но там всё обстоит иначе. Руководство штабом по пожаротушению взял на себя врио губернатора Николай Осипов. И взялся за дело по-мужски. Я зашёл в инстаграм Николая и посмотрел размещённый там ролик. За рулём внедорожника, в камуфляже чётко и обстоятельно он рассказывает о том, как обстоят дела, поясняет какие-то моменты, предупреждает о необходимости соблюдать меры предосторожности.

— Человеческий фактор негативно работает, — говорит Осипов. — В одном месте мусор то ли горел, то ли жгли, что привело к пожару на улицах села. В другом месте порубочные остатки, опилки тлели, их раздул ветер и прогнал через степь до населённого пункта.

Но два очага появились благодаря ветрам из-за границы. Да, ситуация тяжёлая, есть пострадавшие, один погибший, более ста эвакуированных, но люди видят и чувствуют, что их не бросили в беде и всячески помогают. Кстати, работу Николая Осипова отметил и президент Владимир Путин, когда останавливался в Чите и проводил совещание с главами служб, принимающими участие в ликвидации пожаров.

Обычно говорят, что в таких ситуациях огромную роль играет опыт управленческой работы, стаж. Безусловно! Но, как видите, далеко не всегда. И доказательство тому — поведение губернаторов новой волны, управленцев новой формации. Стоит признать, что эти молодые люди мыслят несколько иначе, нежели марафонцы карьерных лестниц, а потому и достигают большего. На их стороне мобильность, быстрота в принятии решений, умение чётко ориентироваться в экстремальных условиях. Время надиктовывает новые формы отношения к своим обязанностям, новые подходы к решению задач и даже общению.

А беда тех, кто не может подстроиться под новый ритм — это нежелание признать превосходство своей смены. И это выработанная временем привычка, берущая начало из эпохи политбюро ЦК КПСС. Когда люди годами занимали места для проформы, не давая дорогу профессионалам.