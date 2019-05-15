Единственный день Помпео. Что изменится после визита американского дипломата?

Журналист Михаил Таратута — о встрече Майка Помпео с Сергеем Лавровым, точках соприкосновения США и России и необходимости разговаривать.

Ожидать каких-то конкретных договорённостей от визита Майка Помпео в Россию нельзя, поскольку международная ситуация, на фоне которой прошла встреча Помпео с Лавровым и Путиным, крайне сложна. Слишком много горячих точек.

Я твёрдо убеждён, что Дональд Трамп не хотел бы никакого военного вмешательства в Венесуэлу. И человек, который постоянно подталкивал Трампа к этому вмешательству, — советник по национальной безопасности США Джон Болтон — теперь попал в немилость американского президента. Болтон уверял Трампа, что нужно только немного поднажать, и Мадуро сам убежит, мол, он вообще сидит у себя в бункере и ждёт, как бы быстрее убраться из Венесуэлы. Как мы знаем, Болтон ошибался, и Америка во главе с Трампом оказалась в дурацком положении.

Поэтому прямого вмешательства США в Венесуэлу теперь не случится, но, конечно, будут какие-то тайные операции, удушающие санкции и дипломатическая поддержка Гуайдо. Мадуро американцы в покое уже точно не оставят.

Что касается Ирана — это очень острый вопрос. Америка зашла слишком далеко. На данный момент нет никакого конструктива, который США предложили бы Ирану. Позиции России и Штатов по иранскому вопросу очень расходятся: Лавров всё-таки рассчитывает, что военный сценарий не будет реализован, Помпео говорит, что в случае опасности для Америки Иран получит ответный удар.

Но главным итогом встречи стало то, что США и Россия вновь начали разговаривать. Это уже очень большой шаг. Отсутствие диалога и поиска решений может привести к катастрофическим последствиям. Да, у нас много противоречий, мы по-разному смотрим на многие вещи. Но это не означает, что мы не должны искать компромиссы.

Следует понимать, что в Соединённых Штатах существует сильнейшее противодействие любым договорённостям с Россией. Традиционные элиты рассматривают Дональда Трампа как системную угрозу. Я говорю о политическом истеблишменте, Голливуде, медийной и академической элитах, финансовом и хай-тековом капиталах — все эти элементы будут противостоять любым договорённостям Трампа с нашей страной.

Любое соглашение будет рассматриваться ими как слабость Трампа, как ситуация, когда он "пляшет под дудочку Кремля" и всё в таком роде. Трамп находится в сложных обстоятельствах, с которыми он должен считаться. Поэтому если и будет движение на сближение стран, то оно будет очень медленным и крайне осторожным.

Возможно, ситуация изменится в 2020 году, если Трамп сможет переизбраться, а республиканцы получат контроль над нижней палатой, то есть над всем конгрессом.

Но нельзя забывать: у России и Америки сегодня есть точки соприкосновения интересов. Во-первых, борьба с терроризмом. Всё-таки огромное количество человеческих жизней было спасено даже при том ограниченном обмене информацией и небольшой взаимной поддержке между двумя странами: Россией и США. Во-вторых, вопрос ядерного разоружения, нераспространения оружия — это очень важно для всего мира. В-третьих, необходимо заключать новые договоры: и по ракетам средней и меньшей дальности, и по СНВ III, который скоро заканчивается. Многого достичь сразу не удастся, но постепенно идти навстречу друг другу необходимо.