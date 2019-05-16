Месть Порошенко. Какое наследство оставит Зеленскому экс-президент Украины

Политолог Дмитрий Родионов — о последнем законе Порошенко, который изменит расклад сил на Украине.

Порошенко подписал закон о государственном языке. Теперь на нём обязаны будут говорить чиновники, депутаты, учителя, адвокаты, врачи, сотрудники сферы услуг. Полностью на мову должны перейти и все СМИ, на ней будут вести все культурно-массовые мероприятия, снимать фильмы. При этом будут созданы специальные органы, контролирующие "чистоту языка", невладеющих языком планируется наказывать.

Думаете, это нереально? На Украине по-русски общается большинство населения, а половина чиновников вообще не знает мовы. Но посмотрите на Прибалтику, там такая система работает уже почти 30 лет. За это время русский вытеснили из всех сфер жизни, а тех чиновников, которые используют его в работе, исправно штрафуют. Как, например, экс-мэра Риги Нила Ушакова, избиратели которого общаются на русском.

Но, если в Прибалтике на это ушли десятилетия, сколько потребуется Украине для создания новой нации?

Вспомним историю, которая творилась на наших глазах. Сначала, при Кравчуке, власти убеждали украинцев в том, что Украина прекрасно проживёт без Москвы, потом, при Кучме, что Украина — это не Россия. При Ющенко — что Украина вообще враг России. При Януковиче процесс лишь чуть замедлили, чтобы после Майдана резко его ускорить. И теперь уже Россия стала не только "историческим врагом", но и современным "агрессором".

Ещё не успели потухнуть костры Майдана, как депутаты отменили закон, который уравнивал языки нацменьшинств в правах с государственным в тех регионах, где на них говорило большинство. Потом начали вытеснять из страны русскоязычные книги, фильмы, передачи, ввели квоты на использование госязыка на телевидении и радио, приняли закон об образовании, признанный в Европе дискриминационным.

Вспомните, что вся киевская интеллигенция, поддержавшая Майдан, была русскоязычной, но они с удовольствием отрекались от русского языка. Как они добровольно записывались в украинцы, смешно и коряво пытаясь размовлять чужую для себя речь. Яркий пример — Порошенко, который до сих пор говорит на мове откровенно плохо.

А для тех, кто отказывался принять новую реальность, перестать считать себя русским, и были придуманы все эти меры, венцом которых стал тот самый "мовный закон", который давно окрестили "языковым геноцидом".

О нём, кстати, ещё два года назад говорили как о неизбежности. Просто тогда страна была не готова. Нужно было ещё время для идеологической обработки населения. Я сам встречал таких людей, которые не готовы были сразу перейти на мову, но детей своих отдавали в украинские школы, чтобы у тех с детства не было связей с Россией.

По сути, Порошенко пытается сделать постмайданные изменения Украины необратимым процессом. "Мовный закон" даст гарантию того, что ни Зеленский, ни те, кто придёт за ним, не смогут даже попытаться изменить или хотя бы смягчить антироссийский вектор. Как до этого Украина спровоцировала по американским лекалам церковный раскол.

А ещё он понимает, что принятый закон серьёзно осложнит жизнь новому президенту, заставит отвернуться от него значительную часть электората, который видел в нём надежду на перемены. Это месть за поражение. Он просто гадит напоследок.

Интересно, что новоизбранный президент Зеленский, несмотря на то что неоднократно высказывался за украинизацию и плавное вытеснение русского языка, уже выражал недовольство тем, как это делается на практике.

"Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона", — написал он на своей странице в Facebook.

Вопрос в том — что дальше? И беспокойство Зеленского понятно, он помнит, как после отмены языкового закона Януковича ушёл Крым и взорвался Юго-Восток. Он понимает, что под его правление закладывается бомба, что его, не спрашивая, запускают в строго отведённое ему русло. И что назад пути не будет ни для него, ни для его преемников. И ещё что мову самому придётся подучить, ибо, как показали дебаты, знает он её ещё хуже Порошенко.