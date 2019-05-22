Под горячей рукой. Эксперт рассказал, как не провоцировать других на агрессию

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович — о горячей руке, провокаторах, агрессивных людях и о том, как им противостоять.

Очень часто те, кто считает себя жертвами агрессии, являются её провокаторами. И провокация может доставлять удовольствие тому, кто её совершает. Порой за это удовольствие приходится платить собственным носом.

Иногда нам кажется, что с нашей стороны провокации не было, мы просто попали под горячую руку, под из ниоткуда возникшее агрессивное поведение другого человека. Но ведь эту горячую руку кто-то "разогрел". Чтобы избежать каких-то неприятных последствий, находясь рядом с агрессором, нужно понимать, что стало причиной его агрессивности.

Агрессивное поведение — это всегда следствие чего-то. Психологи выделяют огромное количество предвестников агрессивности, среди которых, например, особенности личности, связанные с детскими травмами. Для некоторых людей агрессия — следствие травм в результате событий, пережитых во взрослом возрасте: военных действий, терактов, аварий, природных катаклизмов, криминальных происшествий.

У каждого человека есть свои слабые места, из-за которых он раздражается. И если другой человек знает об этих слабостях, знает, как на них надавить, то он с лёгкостью может спровоцировать агрессию в свою сторону. Нахождение рядом с агрессивным человеком вряд ли можно назвать случайным, и, вероятно, если мы находимся в одном пространстве с агрессором, то мы имеем какое-то отношение к его состоянию.

Если причина неадекватного поведения человека — раздражение на какое-то обстоятельство, значит, человека нужно вывести из этого обстоятельства, насколько это возможно: поговорить, отвлечь — близкие люди, как правило, знают, как решать такие вопросы. Раздражительность может быть следствием депрессии, каких-то тревожных состояний, которые ограничивают человека в действиях. Есть люди с расстройствами личности, у которых раздражение является постоянной реакцией на неуспех, на отсутствие реализации своих планов. А, возможно, это просто черта характера — несдержанность.

В тот момент, когда раздражительный человек будет спокоен и миролюбив, предложите ему помощь, посоветуйте обратиться к специалистам. Но не нужно делать этого, когда раздражение явно выражено. Можете спровоцировать агрессию и конфликт.

Когда человек не может справиться со своими эмоциями и агрессивен настолько, что опасен для своего окружения, — звоните в полицию. Конечно, в Интернете есть множество статей с пустыми рекомендациями, которые зачастую дают люди с недостаточной практикой работы. Давать советы по успокаиванию опасного агрессивного человека — это безответственно. Нет никакого алгоритма действий, как вести себя с опасно неадекватным человеком.

Наша жизнь так устроена, что в любой момент с нами может произойти что-то непоправимое. Организовать свою жизнь таким образом, чтобы полностью себя обезопасить, невозможно. Если человек стремится к абсолютной безопасности, то, скорее всего, он страдает какими-то тревожными расстройствами и ищет универсальные способы и рецепты, как обезопасить себя от потенциально агрессивных людей. Это невозможно. Жизнь не создана по алгоритму. Она не происходит по заранее прописанному сценарию.

Каждый человек без исключения может оказаться в состоянии, когда он не сможет сдержать свою агрессию. Поэтому к тем, кто в данный момент переживает обострение агрессивности, нужно относиться не как к людям, от которых нужно спрятаться или отгородиться, а как к людям, которым нужна помощь. Как к страдающим людям.

Расстройство, при котором агрессия выходит из-под контроля, называется дисфорией. Сознание человека при дисфории сужается, его нейроны и весь организм работают в автоматическом режиме. Всё в нём находится в максимальном напряжении. Помочь человеку какими-то психологическими приёмами невозможно, потому что мы имеем дело с физиологическими отклонениями. Не нужно геройствовать и пытаться решить проблему другого человека самостоятельно, основываясь на каких-то статьях, советах и так далее. Звоните в полицию, обращайтесь к врачам. Так вы не только себя обезопасите, но и спасёте человека от него же самого.